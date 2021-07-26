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社會 社會焦點 保障人權

粗心害女嬰頭部撞牆壁、洗手台　桃園離譜夫妻被起訴

▲桃園檢方依家暴過失傷害罪起訴離譜照顧彭姓女嬰父母。（圖／資料照片）

▲桃園檢方依家暴過失傷害罪起訴離譜照顧彭姓女嬰父母。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市1對離譜父母對逗弄未滿1歲大女嬰時任意搖晃，還不小心讓女嬰頭部撞擊牆壁、洗手台和擋風玻璃，後來因發燒、抽搐送醫急救，醫師發現女嬰有新、舊腦傷懷疑受虐，這才揭露彭姓夫妻一連串誇張且離譜照顧女兒行徑；桃園檢方傳喚社工並調閱女嬰就診資料，未發現有其他部明顯外傷，鄰居也未聞女嬰受虐哭鬧，排除彭姓夫妻有故意虐待之嫌，依家暴過失傷害罪起訴。

檢警調查，彭姓女嬰就醫時發現有硬腦膜下出血、抽蓄、瀰漫性雙側視網膜出血、新舊腦出血、腦梗塞及右大腦還有萎縮情形，並從彭姓夫妻及女嬰就醫紀錄，發現2人諸多離譜照護行徑，包括2019年3、4月間，彭母抱起當時才2、3個月大女兒逗弄，竟未注意保護好女嬰頭、頸，不但劇烈晃動，還因重心不穩後傾撞到牆壁，隔了1個月彭男開車載女嬰外出，將她放在安全座椅卻沒繫上安全帶，半路發生車禍害得女兒頭部撞到擋風玻璃；同年8月17日晚，彭男替女嬰洗澡後將她獨留澡盆，逕自到房間臥床鋪毛巾，返回浴室驚見女兒滑落澡盆、溺水，又不慎讓女嬰頭部撞到洗手台。

女嬰隔天因發燒、抽搐2度就醫，醫師發現新舊腦傷通報警方、社工介入；2人坦承照顧不周，不時造成女兒撞到頭部，檢方從社工家訪紀錄及就診紀錄，鄰居並未聽聞過孩童遭虐哭聲等，女嬰到醫院施打疫苗過程，身上也未曾被發現有不明外傷，難認2人有施虐行為，偵結依家暴過失傷害罪起訴。

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