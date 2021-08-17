外交部常次接受宏都拉斯媒體視訊聯訪　批中國利用疫苗行政治目的

▲外交部常務次長俞大㵢17日接受宏都拉斯媒體聯合視訊專訪。（圖／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

全球新冠疫苗非配不均，許多國家或地區一劑難求，多次傳出中國藉「疫苗外交」挖角我國友邦。外交部常務次長俞大㵢17日接受宏都拉斯媒體聯合視訊專訪時，批評中國的作為華而不實，罔顧人道需求，利用疫苗作為工具，企圖遂行其政治目的，呼籲各界認清事實。

外交部今天轉述俞大㵢接受宏國媒體聯訪提問時，分享我國及宏國政府在文教、颶風災後重建、防疫、經貿往來、環境永續、台宏關係及台灣國際參與等領域的合作情形。

他強調，不論國內外情勢演變，台灣在宏國的國家發展上始終一路相挺，患難與共，是值得信賴的合作夥伴，同時也代表外交部感謝宏國政府及人民長期以來在國際場域堅定助我的情誼。



針對媒體提問中國的外交攻勢，俞大㵢澄清中方所謂「一中政策」的謬論，台灣從不是中華人民共和國的一部分；而中方近來不停地以軍機、軍艦繞台，騷擾威脅台灣，此舉不僅造成台海兩岸緊張，更是在破壞亞洲區域和平及穩定。

俞大㵢舉例說明中國華而不實的外交作為，中方許多承諾並未兌現，甚至造成部分國家陷入嚴重的債務陷阱；中國更罔顧人道需求，利用疫苗作為工具，企圖遂行其政治目的，呼籲各界認清事實。



外交部指出，此次聯訪共有13家宏國電視、廣播、平面與網路等各式主流媒體、共19名記者線上參與。本次專訪有助宏國各界更加瞭解台宏兩國合作現況及成果，並可進一步深化雙方邦誼。