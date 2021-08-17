　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

食藥署公布「AZ中和抗體效價」　聯亞未達最低標準值！

▲▼AZ疫苗 。（圖／食藥署提供）

▲食藥署終於公佈AZ疫苗中和抗體效價。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

國內第二家國產疫苗聯亞沒有通過EUA，主要原因是抗體效價低於AZ疫苗的抗體效價，聯亞的詳細數值也引發關注。對此，食藥署表示，AZ中和抗體效價為187.9，國產疫苗審查標準不能低於0.67倍，就是125.89，也就是說，聯亞數據並未達標。但食藥署最終仍未透露聯亞詳細數據。

食藥署署長吳秀梅昨在疫情記者會說明，8/15會議經過充分的審查與討論，聯亞疫苗的臨床試驗結果顯示，該疫苗安全性可接受，具細胞免疫反應趨勢，但「中和抗體數據」與國人接種AZ疫苗外部對照組的中和抗體數據相比，未能達到食藥署於110年5月28日專家會議所訂定的2項國產疫苗EUA療效評估基準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據食藥署規定的療效評估標準，國產疫苗第二期臨床試驗的中和抗體效價，最低標準是AZ原本數值的0.67倍，而根據200位國人接種AZ疫苗的中和抗體效價，20歲到65歲受試者的結果為187.9，0.67倍就是125.89。食藥署藥品組副組長吳明美受訪時也表示，之後有委託同一個實驗室再做一次測試。

而根據高端之後公布的數據，高端是AZ的3.4倍，聯亞則未達125.89。吳明美說，187.9是中研院實驗室做出來的，所以兩家疫苗都有再做一次，不是只用期中報告的數字，後續統計也分析的很細，包含各年齡層和男性女性都有做分析，因為免疫反應都不一樣。

根據審查規定，中和抗體效價要比AZ的0.67倍的125.89還要高，也就是說，聯亞沒有到這個數值，但食藥署仍不透露聯亞最終數值。吳明美也表示，高端已通過EUA，所以有公布數值，但聯亞因為沒有通過，只能說跟AZ比起來沒有達到標準，相關數值沒有辦法公布，要看聯亞會不會主動對外說明。

►一招逆齡，找回少女肌

ET快訊
《擁抱太陽的月亮》知名女星離世！　等不到2部遺作上映
快訊／日本全面擴大延長緊急事態　疫情「災難級失控」！
快訊／家樂福天母店晚上8點閉店！確診者曾到這家店用餐
豪放女星不婚不生「一年床戰400次」　慶分手再啪1晚
交往7年他砸重金辦婚宴、度蜜月！　新娘拒登記原因曝
驚悚影片曝光！硬攀飛機卡起落架　阿富汗人屍體高空狂甩
Albee半夜脫光被男友哥哥撞見！　尖叫崩潰「尷尬結局」糗爆
敗光家產環球旅行！富豪夫妻玩到「塔利班追殺」：一顆人頭139

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

比三色豆更雷！他一看便當配菜怕爆　網崩潰：根本挑戰人性

每晚要叫10分鐘！新生住宿認「叫得很大聲」糾結求助　網全看傻眼

台灣七年級近50%未婚！　兩性專家曝主因：收入談不攏

開學怕群聚！家長想替學生請假　教育部：不列入出缺席紀錄

快訊／台鐵內壢=桃園「路基下陷」！影響8列車、延誤110分

善耕365／阿嬤自殺了？疫情下失去據點生活　獨居長者的悲歌

民怨下午4點半就沒票！高鐵曝「3苦衷」：9／1起每周再增209班車

「小林同學靦腆一笑」可愛哭媽粉！女網友喊老公　引爆開搶戰

他嘆「思樂冰重量杯」熱賣卻消失！鄉民揭退燒關鍵：後面喝得很累

便當最雷配菜！網崩潰點名「1菜色」虧慘了：比三色豆還火大

桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

宰彥「我們的確是那種關係」娜比傻眼　雨中攤牌...她轉身離去海王哭惹！

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

資源回收婦路中推車遭機車追撞　下秒雙噴飛...她腦出血失去意識

徐若瑄幫王心凌徵男友「要不要帥？」XD　憶與前任一起寫歌...尬笑喊：換別的話題！

見爸欺負媽媽！女兒插腰狂碎念 森77機關槍式嗆爹：你都不耐煩

街友僅帶30元「約吃6千元海鮮大餐」　結帳竟裝心絞痛...醫護：手還按錯邊

比三色豆更雷！他一看便當配菜怕爆　網崩潰：根本挑戰人性

每晚要叫10分鐘！新生住宿認「叫得很大聲」糾結求助　網全看傻眼

台灣七年級近50%未婚！　兩性專家曝主因：收入談不攏

開學怕群聚！家長想替學生請假　教育部：不列入出缺席紀錄

快訊／台鐵內壢=桃園「路基下陷」！影響8列車、延誤110分

善耕365／阿嬤自殺了？疫情下失去據點生活　獨居長者的悲歌

民怨下午4點半就沒票！高鐵曝「3苦衷」：9／1起每周再增209班車

「小林同學靦腆一笑」可愛哭媽粉！女網友喊老公　引爆開搶戰

他嘆「思樂冰重量杯」熱賣卻消失！鄉民揭退燒關鍵：後面喝得很累

便當最雷配菜！網崩潰點名「1菜色」虧慘了：比三色豆還火大

知名網美驚傳父親節險跳樓！被爆逼喝馬桶水　慘遭霸凌瘋狂跟監

桃園沒被拋過彩帶！曾總：不用多想　陳晨威手腕發炎下二軍

不用等五倍券！東森購物網直接給15%回饋　滿額加碼再送＄1888

PO文「好像看到東吳學生確診」挨告　是真的！男大生不起訴

波波維奇「飆髒話」嗆爆美男籃酸民　休息室嗨翻鼓掌

25歲女偶像出道時「已是人妻」　老公控訴：她跟別的男人同居

「人群湧進機場、出城公路塞爆」　新華社公布喀布爾衛星空拍照

7月微解封北宜事故增33件　警設13處移動照相取締+夜間攔改裝車

《Mouse》61歲資深女星離世！　出道40年…等不到2部遺作上映

《斯卡羅》大股頭傳癌末！淋巴癌初期像感冒　「6大警訊」一次看懂

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

生活熱門新聞

七年級近50%未婚！男女視角「破解背後原因」

阿滴英文YT無預警停更！因為Joeman

台灣哪世代過最爽？網指「這年級」

1949年的中華民國　竟與阿富汗有十大巧合

即／新北染疫男發燒還「搭高鐵」住高雄親友家

快訊／台電再爆確診！8個月孕婦「打完2劑莫德納」染疫

「守下這局」就真正安全　醫曝關鍵在9月這群人

快訊／今增4例本土、無死亡個案

5歲妹爆哭「我不要吃爺爺！」禮儀師1張照歪樓

奧麥斯最快明生成　「整天有雨」時間曝

《斯卡羅》大股頭傳淋巴癌末期　好友發文集氣

疫苗施打意願調查！不到1成想打國產

熱帶低壓路徑修正！周五大幅北轉

陳時中「忍耐一下」網炸了：二類高官狂打

更多熱門

相關新聞

AZ、莫德納混打高端！台大長庚試驗「結果出爐時間」曝

AZ、莫德納混打高端！台大長庚試驗「結果出爐時間」曝

高端疫苗總經理陳燦堅今天表示，目前已經與台大與林口長庚2家醫學中心啟動施打第一劑AZ或是莫德納疫苗的醫護人員，第二劑混打高端疫苗的臨床試驗，預計3至5個月數據結果即可出爐。

讚聯亞「生產力很好」卻未通過EUA　她酸：陳時中變股市操盤手嗎？

讚聯亞「生產力很好」卻未通過EUA　她酸：陳時中變股市操盤手嗎？

高端赴巴拉圭拚三期試驗！取得國內藥證「恐怕很難」

高端赴巴拉圭拚三期試驗！取得國內藥證「恐怕很難」

公布聯亞資料？陳時中：只會公開審查會議記錄

公布聯亞資料？陳時中：只會公開審查會議記錄

已打AZ者去帛琉只能混打嬌生！陳時中：台灣還沒同意

已打AZ者去帛琉只能混打嬌生！陳時中：台灣還沒同意

關鍵字：

聯亞食藥署中和抗體高端AZ

讀者迴響

熱門新聞

即／台北喜來登「女客死在房間」　警方封鎖現場

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

3名「飛機拋落」阿富汗人遺體被尋獲

「我們將慢慢死去」阿富汗少女絕望流淚片瘋傳

七年級近50%未婚！男女視角「破解背後原因」

黃子佼威力彩中獎！找出彩券傻眼「整片焦黑」

姓名「2字中1」只要同音免費喝手搖飲

一直拉血便！他當痔瘡治「半年後走了」

吳亦凡「7年染指33女」最小才國中！成魔時間線曝

親手送吳亦凡坐牢！吳媽媽神隱16天憔悴現身

阿滴英文YT無預警停更！因為Joeman

台灣哪世代過最爽？網指「這年級」

徐凱希隔14年認主持《我猜》疏失

五倍券全民免費6重點搶先看　發放時間、數位加碼、領取＆使用範圍

「18億陶朱隱園」賣不掉？　內行揭1致命傷

更多

最夯影音

更多
桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員
「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

宰彥「我們的確是那種關係」娜比傻眼　雨中攤牌...她轉身離去海王哭惹！

宰彥「我們的確是那種關係」娜比傻眼　雨中攤牌...她轉身離去海王哭惹！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面