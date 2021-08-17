食藥署公布「AZ中和抗體效價」　聯亞未達最低標準值！

▲食藥署終於公佈AZ疫苗中和抗體效價。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

國內第二家國產疫苗聯亞沒有通過EUA，主要原因是抗體效價低於AZ疫苗的抗體效價，聯亞的詳細數值也引發關注。對此，食藥署表示，AZ中和抗體效價為187.9，國產疫苗審查標準不能低於0.67倍，就是125.89，也就是說，聯亞數據並未達標。但食藥署最終仍未透露聯亞詳細數據。

食藥署署長吳秀梅昨在疫情記者會說明，8/15會議經過充分的審查與討論，聯亞疫苗的臨床試驗結果顯示，該疫苗安全性可接受，具細胞免疫反應趨勢，但「中和抗體數據」與國人接種AZ疫苗外部對照組的中和抗體數據相比，未能達到食藥署於110年5月28日專家會議所訂定的2項國產疫苗EUA療效評估基準。

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根據食藥署規定的療效評估標準，國產疫苗第二期臨床試驗的中和抗體效價，最低標準是AZ原本數值的0.67倍，而根據200位國人接種AZ疫苗的中和抗體效價，20歲到65歲受試者的結果為187.9，0.67倍就是125.89。食藥署藥品組副組長吳明美受訪時也表示，之後有委託同一個實驗室再做一次測試。

而根據高端之後公布的數據，高端是AZ的3.4倍，聯亞則未達125.89。吳明美說，187.9是中研院實驗室做出來的，所以兩家疫苗都有再做一次，不是只用期中報告的數字，後續統計也分析的很細，包含各年齡層和男性女性都有做分析，因為免疫反應都不一樣。

根據審查規定，中和抗體效價要比AZ的0.67倍的125.89還要高，也就是說，聯亞沒有到這個數值，但食藥署仍不透露聯亞最終數值。吳明美也表示，高端已通過EUA，所以有公布數值，但聯亞因為沒有通過，只能說跟AZ比起來沒有達到標準，相關數值沒有辦法公布，要看聯亞會不會主動對外說明。