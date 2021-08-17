長榮、華航試行「國際航空旅行通行證」　首波適用航點一次看

▲ 華航將自8月30日試行國際航空運輸協會IATA Travel Pass旅行通行證，導入健康數位驗證程序（圖／中華航空提供）



記者許維寧／台北報導

因應疫情影響下航空需求，長榮航空、中華航空今（8/17）宣布，近期都將加入國際航空運輸協會（IATA）旅行通行證試行，將旗下數個往返歐洲美國的航點納入試行計劃，簡化報到程序和人為接觸。

華航今表示，將自8月30日試行國際航空運輸協會IATA Travel Pass旅行通行證，導入健康數位驗證程序，規劃美國洛杉磯、安大略、舊金山、紐約、溫哥華、德國法蘭克福、英國倫敦、新加坡等8航點返台航班啟用試行，讓報到程序更快捷，減少不必要人員接觸。

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華航說明，旅客可透過華航網站「新型冠狀病毒資訊服務專區」查詢IATA旅行通行證試用說明；在搭機前由App Store或Google Play下載IATA Travel Pass應用程式，完成註冊程序後前往指定醫療院所檢測，醫療院所將更新PCR檢測電子報告至IATA Travel Pass，旅客在機場報到時出示，地勤人員即可立即判讀旅客健康資訊，減少人工識別接觸及節省時間，加速報到流程效率。

無獨有偶，長榮航空也宣布，於巴黎至台北航線試行IATA Travel Pass國際航空旅行通行證，因應未來跨國境搭機旅行須備妥疫苗接種及PCR核酸檢測陰性證明，數位驗證平台可以有效讀取相關資訊，減少人為誤判和不必要的接觸。旅客出發前下載IATA Travel Pass App並建立個人數位ID，由醫療院所登錄核酸檢測結果，除了可於搭機當日報到時出示App數位憑證外，另為配合台灣現行入境規定，旅客仍應攜帶由醫療院所開立的PCR核酸檢測紙本報告備查。

▲ 長榮航空試行國際航空旅行通行證，第一波選擇台北巴黎航線試行。（圖／長榮航空提供）

國際航空運輸協會（IATA）推出IATA Travel Pass國際航空旅行通行證，目前已有逾70家航空公司參與。華航說，後續將與IATA依試行情況評估，擬將數位認證健康程序擴展至更多航班，同時配合台灣規劃的「疫苗數位證明簽發平台」，檢核旅客的新冠疫苗接種、PCR篩檢等紀錄，提供旅客兼顧安全與便利的旅行體驗。

▲醫療院所將更新PCR檢測電子報告至IATA Travel Pass，旅客在機場報到時出示，地勤人員即可立即判讀旅客健康資訊。（圖／中華航空提供）