紐時：美國決定多數人打完2劑8個月後　追加施打第3劑疫苗

▲美國政府決定大多數民眾必須在接種完兩劑疫苗後8個月，追加施打第三劑疫苗。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

根據《紐約時報》報導，消息人士透露，美國政府決定大多數民眾必須在接種完兩劑疫苗後8個月，追加施打第三劑疫苗，最早可能從9月中下旬開始施打。

《紐約時報》引述兩名政府官員說法指出，政府最快會在本周宣布這項消息，主要是讓施打輝瑞（Pfizer）/BioNTech或莫德納（Moderna）疫苗的民眾知道，現在必須要追加施打第三劑疫苗才能對抗Delta病毒，而這項新政策取決於美國食品暨藥物管理局（FDA）的許可。

首先施打第三劑的是養老院居民和醫護人員，接著是其他列為優先群體的高齡者；而第三劑的疫苗廠牌將會和民眾先前施打的相同。至於接種嬌生（Johnson & Johnson）單劑型疫苗的民眾也需要追加施打，但還在等嬌生官方的臨床實驗結果出爐。

隨著Delta病毒擴散，專家也持續關注以色列接種追加劑的狀況。根據以色列最新數據顯示，在今年初施打完兩劑輝瑞疫苗的老年人，其對抗重症的保護力大幅下滑；就連對輕症或無症狀感染上，效力也顯著減弱。

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