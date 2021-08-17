　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「360萬入袋」學霸讀亞洲大學曝心得　網驚：有實力的人不會選台大

▲▼ 台大,台灣大學,椰林大道, 。（圖／資料照）

▲有網友認為，棄讀台大，損失的是未來人脈。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

110學年大學指考成績單已寄發，準大學生們正思考選校系時，亞洲大學再度祭出超狂360萬獎學金，校方強調過去已有5位學霸「放棄台大唸亞大」，若未來外加海外雙聯碩、博士，助學金最高又可領120萬元。消息曝光後，一名男網友直言「真正有實力的人，大學不會選台大！」底下引起兩派人馬戰爆。

一名讀陽明交通大學的男網友在Dcard，以「真正有實力的人，大學不會選台大」為標題發文，表示日前看到遠見雜誌粉專PO出一篇文章，就是在講亞洲大學過去8年，已發出6176萬元獎學金，其中有5位學霸「放棄台大唸亞大」，且每一人都各領360萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以這5位學霸來說，等於已領走亞洲大學1800萬的獎學金，原PO說，雖然半信半疑，但粉專底下留言好像一片倒，因此好奇拋問「選擇台大和放棄台大到亞洲拿獎學金的朋友們，有什麼看法？」

▲▼ 台大畢業典禮 。（圖／記者崔至雲攝）

▲有人認為，讀台大也不代表是求學的終點 。（圖／記者崔至雲攝）

打開遠見雜誌粉專，不少網友突破盲點，認為讀碩博士再回台大就好，「選亞大的，很清楚自己研究所一定會考回台清交洗回來好嗎...沒人會那麼笨」、「念台大，出來工作也不見得比較好，有時候真的現金實在」、「考公職或讀研究所去念就好，反正這也是要補張學歷而已，重賞之下必有勇夫」、「現在大學又不是最終學歷，有錢出國留學，誰管你大學念哪裡」、「還沒畢業，就賺三桶金了，人生已經贏了起跑點了」、「很好啊，年薪90萬去讀書」、「有實力的人，台大不會是終點」。

不過有台大畢業校友分析，「每種人生都是不同的樣貌，無所謂好壞。不過，比較好奇還沒大學就知道自己的夢想是什麼嗎？身為台大校友，重來一次，我還是選台大，即使不是畢業就非常賺錢的科系」。

另有名網友認為，畢業靠著是台大名譽與未來人脈加持，「如果是台大電機，工程學系去拿亞大360萬就不值得，一畢業去聯發科不用三年就賺回來。要拿之前要先問好市場行情耶。好公司可以領年薪很久，但學校360萬只有四年」、「人生會規劃，比那個學校畢業重要！名校的師生人脈，確實也有加分效果，也要會經營與交流，人才是未來真正的課題，貴人不見得是學生時代能找到的」。

亞洲大學（圖／翻攝亞洲大學官網）

▲亞大提到，至今已有5位領取360萬，3位領取160萬元獎學金。（圖／翻攝亞洲大學官網）

本站報導《為了領360萬！　5學生放棄台大改唸「亞洲大學」：追逐夢想》，一名來自北市的高同學，他現身表示，去年指考時，可進台清交等第一志願，卻選擇亞大生物資訊與醫學工程學系，領取360萬元獎學金，他說，很高興能到有潛力的國際化綜合大學的亞大就讀，在亞大唸了一年，沈浸在美麗校園中，將會利用這筆獎學金追逐自己的夢想。

►一招逆齡，找回少女肌

ET快訊
快訊／暴增14例境外移入　「這國家」9人返台最多
台灣人出國注意！要疫苗證明、隔離？　33國規定一次看
高端明截止！累計39萬人要打　陳時中：還沒預約的盡快
快訊／今增4例本土　分布2縣市
快訊／今增4本土、14境外！無死亡個案
帛琉最新公告「台灣人不想打疫苗禁入境」　當地疫苗儲備量曝光
LIVE／聯亞未通過EUA將提申訴　陳時中最新說明
梁云菲連貼3全裸照！　想拍台灣沒人試過的
美軍槍口瞄準阿富汗平民　這一幕太震撼！絕望喊「被美國拋棄」
快訊／台電爆確診！孕婦「打完2劑莫德納」仍染疫
台電大樓1周爆2確診！　上百員工居家全面清消
快訊／西門町死亡車禍！　女遭撞彈飛搶救不治

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台新進老師等不到疫苗！　陳時中承諾：再想辦法滿足

台電傳孕婦打2劑莫德納確診　莊人祥：個案不列在今天案號

搶五倍券商機！宜蘭綠營喊：每月抽1棟房共送10棟　縣府回應了

增14例境外移入！9人緬甸專機返台「入境採檢確診」

高端明截止預約「目前累計逾39萬人要打」　陳時中：還沒預約的盡快

印尼移工憂AZ疫苗成分！指揮中心澄清：國內使用疫苗皆無豬細胞

高雄267家「住宿型長照機構」開放探視　管制規定出爐

今增4例本土！　雙北各有2例

快訊／今增4本土、14境外！無死亡個案

高雄公布「9／1開學防疫原則」　開學典禮線上辦或取消

桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

資源回收婦路中推車遭機車追撞　下秒雙噴飛...她腦出血失去意識

宰彥「我們的確是那種關係」娜比傻眼　雨中攤牌...她轉身離去海王哭惹！

徐若瑄幫王心凌徵男友「要不要帥？」XD　憶與前任一起寫歌...尬笑喊：換別的話題！

見爸欺負媽媽！女兒插腰狂碎念 森77機關槍式嗆爹：你都不耐煩

街友僅帶30元「約吃6千元海鮮大餐」　結帳竟裝心絞痛...醫護：手還按錯邊

全台新進老師等不到疫苗！　陳時中承諾：再想辦法滿足

台電傳孕婦打2劑莫德納確診　莊人祥：個案不列在今天案號

搶五倍券商機！宜蘭綠營喊：每月抽1棟房共送10棟　縣府回應了

增14例境外移入！9人緬甸專機返台「入境採檢確診」

高端明截止預約「目前累計逾39萬人要打」　陳時中：還沒預約的盡快

印尼移工憂AZ疫苗成分！指揮中心澄清：國內使用疫苗皆無豬細胞

高雄267家「住宿型長照機構」開放探視　管制規定出爐

今增4例本土！　雙北各有2例

快訊／今增4本土、14境外！無死亡個案

高雄公布「9／1開學防疫原則」　開學典禮線上辦或取消

全台新進老師等不到疫苗！　陳時中承諾：再想辦法滿足

蕭淑慎《斯卡羅》滾床周華健帥兒！　暌違12年復出竟「無人認出」

台電傳孕婦打2劑莫德納確診　莊人祥：個案不列在今天案號

國道1南向293.5公里小貨車追撞　2駕駛受傷送醫

桃園女監受刑人到衛生科就診　突抓狂持原子筆猛刺護理師

搶五倍券商機！宜蘭綠營喊：每月抽1棟房共送10棟　縣府回應了

增14例境外移入！9人緬甸專機返台「入境採檢確診」

C羅也想加盟大巴黎聯手梅西？　法記者曝「今夏無法成真」

只因抽根菸！地下停車場「爆炸起火」他划手機驚呆　666台車慘炸毀

「桃園女神」貼文疑虐嬰　急刪文來不及了！社會局今晚約談她

辣媽體驗男人的「蛋蛋哀傷」　痛到倒地乾嘔差點噴出屎來

生活熱門新聞

阿滴英文YT無預警停更！因為Joeman

台灣哪世代過最爽？網指「這年級」

即／新北染疫男發燒還「搭高鐵」住高雄親友家

「守下這局」就真正安全　醫曝關鍵在9月這群人

七年級近50%未婚！男女視角「破解背後原因」

奧麥斯最快明生成　「整天有雨」時間曝

5歲妹爆哭「我不要吃爺爺！」禮儀師1張照歪樓

1949年的中華民國　竟與阿富汗有十大巧合

《斯卡羅》大股頭傳淋巴癌末期　好友發文集氣

快訊／台電再爆確診！8個月孕婦「打完2劑莫德納」染疫

疫苗施打意願調查！不到1成想打國產

陳時中「忍耐一下」網炸了：二類高官狂打

世界咖啡冠軍王策「VWI」創始店宣布熄燈　臉書文埋伏筆

新北確診者來過　「彰化燒肉圓」60年老店又歇業

更多熱門

相關新聞

為領360萬！5學生放棄台大改唸亞洲大學

為領360萬！5學生放棄台大改唸亞洲大學

放棄第一學府台灣大學，有5名學生為了領360萬元，選擇亞洲大學，亞大表示，過去8年，共發6176萬元獎學金，包括5位「放棄台大唸亞大」領取360萬元資優生，指名就是要唸亞洲大學。

台大系統成立6年「3.3萬人次跨校選課」

台大系統成立6年「3.3萬人次跨校選課」

台大金山分院感謝各界捐物資　力挺醫護守護北海岸

台大金山分院感謝各界捐物資　力挺醫護守護北海岸

企業攜手贈台大金山分院「移動式正壓篩檢站」

企業攜手贈台大金山分院「移動式正壓篩檢站」

中研院前所長偷吃女助理　妻索賠一棟房+1500萬

中研院前所長偷吃女助理　妻索賠一棟房+1500萬

關鍵字：

亞洲大學台大人脈碩士博士獎學金第一志願

讀者迴響

熱門新聞

即／台北喜來登「女客死在房間」　警方封鎖現場

3名「飛機拋落」阿富汗人遺體被尋獲

南韓女排「霸凌姊妹花」被迫海外討生活

黃子佼威力彩中獎！找出彩券傻眼「整片焦黑」

一直拉血便！他當痔瘡治「半年後走了」

親手送吳亦凡坐牢！吳媽媽神隱16天憔悴現身

阿滴英文YT無預警停更！因為Joeman

五倍券全民免費6重點搶先看　發放時間、數位加碼、領取＆使用範圍

台灣哪世代過最爽？網指「這年級」

「18億陶朱隱園」賣不掉？　內行揭1致命傷

徐凱希隔14年認主持《我猜》疏失

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

7+8÷4×6+2÷1答案？他曝吵到快輸贏

吳亦凡「7年染指33女」最小才國中！成魔時間線曝

播報中竟接到「塔利班來電」女主播慌了！

更多

最夯影音

更多
桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員

桃園電子新貴婚前10天成袋屍...　交往8年未婚妻犯案：我是情報員
「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

「沒熄火就下車」家門前留下小孩　小偷潛入開走！英國爸絕望狂奔

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

騎士遭警攔查假裝配合騎向路邊　下秒轉身跑走！員警傻眼兩手攤

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

轎車按喇叭「開窗教育」紅牌重機 嗆：騎這麼裡面衝X小...秒被打臉

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面