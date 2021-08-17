「360萬入袋」學霸讀亞洲大學曝心得　網驚：有實力的人不會選台大

▲有網友認為，棄讀台大，損失的是未來人脈。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

110學年大學指考成績單已寄發，準大學生們正思考選校系時，亞洲大學再度祭出超狂360萬獎學金，校方強調過去已有5位學霸「放棄台大唸亞大」，若未來外加海外雙聯碩、博士，助學金最高又可領120萬元。消息曝光後，一名男網友直言「真正有實力的人，大學不會選台大！」底下引起兩派人馬戰爆。

一名讀陽明交通大學的男網友在Dcard，以「真正有實力的人，大學不會選台大」為標題發文，表示日前看到遠見雜誌粉專PO出一篇文章，就是在講亞洲大學過去8年，已發出6176萬元獎學金，其中有5位學霸「放棄台大唸亞大」，且每一人都各領360萬。

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以這5位學霸來說，等於已領走亞洲大學1800萬的獎學金，原PO說，雖然半信半疑，但粉專底下留言好像一片倒，因此好奇拋問「選擇台大和放棄台大到亞洲拿獎學金的朋友們，有什麼看法？」

▲有人認為，讀台大也不代表是求學的終點 。（圖／記者崔至雲攝）

打開遠見雜誌粉專，不少網友突破盲點，認為讀碩博士再回台大就好，「選亞大的，很清楚自己研究所一定會考回台清交洗回來好嗎...沒人會那麼笨」、「念台大，出來工作也不見得比較好，有時候真的現金實在」、「考公職或讀研究所去念就好，反正這也是要補張學歷而已，重賞之下必有勇夫」、「現在大學又不是最終學歷，有錢出國留學，誰管你大學念哪裡」、「還沒畢業，就賺三桶金了，人生已經贏了起跑點了」、「很好啊，年薪90萬去讀書」、「有實力的人，台大不會是終點」。

不過有台大畢業校友分析，「每種人生都是不同的樣貌，無所謂好壞。不過，比較好奇還沒大學就知道自己的夢想是什麼嗎？身為台大校友，重來一次，我還是選台大，即使不是畢業就非常賺錢的科系」。

另有名網友認為，畢業靠著是台大名譽與未來人脈加持，「如果是台大電機，工程學系去拿亞大360萬就不值得，一畢業去聯發科不用三年就賺回來。要拿之前要先問好市場行情耶。好公司可以領年薪很久，但學校360萬只有四年」、「人生會規劃，比那個學校畢業重要！名校的師生人脈，確實也有加分效果，也要會經營與交流，人才是未來真正的課題，貴人不見得是學生時代能找到的」。

▲亞大提到，至今已有5位領取360萬，3位領取160萬元獎學金。（圖／翻攝亞洲大學官網）

本站報導《為了領360萬！ 5學生放棄台大改唸「亞洲大學」：追逐夢想》，一名來自北市的高同學，他現身表示，去年指考時，可進台清交等第一志願，卻選擇亞大生物資訊與醫學工程學系，領取360萬元獎學金，他說，很高興能到有潛力的國際化綜合大學的亞大就讀，在亞大唸了一年，沈浸在美麗校園中，將會利用這筆獎學金追逐自己的夢想。