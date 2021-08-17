才剛出獄！等紅燈偷摸女騎士大腿還一路跟蹤　色男下場出爐

▲新竹一名陳姓男子去年2月才剛服刑完畢，不到一個月就趁等紅燈時，撫摸旁邊女騎士的右大腿。（示意圖／視覺中國CFP）



記者林冠吟／新竹報導

新竹一名陳姓男子之前才因毒品案件，遭法院判刑4月，去年2月才剛服刑完畢，未料陳男出獄後，僅隔月餘不到，就在騎車停等紅燈時，趁機撫摸一旁女騎士的大腿2至3秒。新竹地院審理後，依性騷擾防治法，判陳男拘役40日，得易科罰金。

陳姓男子先前才因毒品案件，被法院判刑4月，去年2月7日剛服刑完畢，未料陳男竟不知悔改，同年3月19日晚間11時許，騎車行經竹市南大路與公竹路交叉路口停等紅燈時，竟趁一旁同樣停等紅燈的女騎士未注意時，趁機撫摸女騎士大腿2至3秒，陳男對女騎士性騷擾得逞後還不夠，竟還持續騎車跟蹤她，被嚇壞的女騎士，也立即向警局報警處理。

偵查時，陳男向警方坦查一切罪刑，承認自己確實有摸女騎士的大腿還跟蹤她。檢方認為陳男撫摸女騎士大腿還跟蹤女騎士，其行為具有性暗示且調戲意味甚明，將他依性騷擾防治法起訴。

新竹地院審理後指出，陳男有多次前科紀錄，其和女騎士素不相識，卻不尊重女騎士的身體自主權，為滿足一己私慾，竟趁女騎士來不及抗拒之時，對她性騷擾得逞，造成女騎士身心受創，惟念其犯後坦承罪刑，且有意與被害人和解，雖然女騎士並無和解意願，審酌其智識與經濟程度後，依性騷擾罪，判其拘役40日，得易科罰金，以1千元折算一日。

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