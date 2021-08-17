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接種新冠疫苗恐顏面神經麻痺！英權威期刊：科興疫苗出現機率較高

▲▼接種科興疫苗後，出現貝爾氏症顏面神經麻痺副作用的機率較高。（圖／達志影像／美聯社）

▲接種科興疫苗後，出現貝爾氏症顏面神經麻痺副作用的機率較高。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

在過去的100多天中，全球已接種30多億劑的新冠疫苗，至少有20種疫苗獲得批准使用、另外108種疫苗則在研發中。不過疫苗除了恐怕引發血栓、心肌炎等副作用，英國知名醫學權威期刊《刺胳針》（The Lancet，又譯柳葉刀）指出，從臨床實驗來看，接種新冠疫苗後會引發貝爾氏麻痺（Bell's palsy），其中滅活病毒疫苗的機率較高。不過總體來說，接種疫苗仍是利大於弊。

綜合外媒報導，研究員艾瑞克•萬（Eric Wan）等人在該期刊最新一期指出，接種新冠疫苗後，可能會出現貝爾氏麻痺症，其症狀為大眾所熟知的顏面神經麻痺，多半會出現在其中一側的臉部，然而其發生機率極低，只要接受皮質類固醇治療，高達9成有機會痊癒，而若選擇不接受治療，也可等待半年後自然痊癒

他指出，接種滅活病毒新冠疫苗，會增加罹患貝爾氏症的風險。據悉，中國的國藥、科興疫苗皆屬於滅活病毒疫苗。然而，科興疫苗並未將顏面神經麻痺列為副作用。

不過至於究竟接種新冠疫苗後，是否有罹患貝爾氏症的機率？對此，還沒有充分證據能夠顯示兩者之間的關連性，且美國與歐盟在此研究上並不同調。美國食品藥物管理局（FDA）認為，接種輝瑞（BNT）、莫德納等mRNA疫苗與貝爾氏症之間尚無明確因果關係；歐洲藥品管理局（EMA）則指出，上述兩款疫苗在英國進行接種時，曾引起極為罕見的部分顏面神經嚴重麻痺的副作用。

綜合各項臨床結果來看，從2月23日至5月4日，所有接種過1劑輝瑞疫苗的45萬1939人之中，有28人出現貝爾氏症；接種過至少1劑輝瑞疫苗的53萬7205人中，則僅有16人出現貝爾氏症。

從以上結果計算後可以得出，接種過科興疫苗後出現貝爾氏症的機率，是接種輝瑞疫苗者的2.4倍。平均每10萬名科興疫苗的接種者中，有4.8人出現貝爾氏症副作用、10萬名輝瑞疫苗接種者中，則僅有2人出現貝爾氏症。

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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