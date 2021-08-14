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柚香券又要來了！農委會推「買500送100」　陳吉仲：電商平台也有

▲▼台南麻豆文旦鮮採上市記者會，農委會主委陳吉仲出席。（圖／台南市政府提供）

▲台南麻豆文旦鮮採上市記者會，農委會主委陳吉仲出席。（圖／台南市政府提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

文旦將上市，台南市府農業局今（14日）在麻豆區農會超市前辦理2021麻豆文旦鮮採上市記者會，農委會主委陳吉仲到場時表示，今年計畫再推柚香券，全國各地農會有賣文旦的買500元送100元，電商平台也比照，價格保證讓農民滿意。

台南市長黃偉哲表示，台南是全台文旦產區最早進入產季，麻豆區更是全台知名文旦產區，且品質優良遠近馳名，在市場上受到眾多消費者喜愛，也是中秋送禮應景首選，推薦給全國民眾。

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▲▼台南麻豆文旦鮮採上市記者會，農委會主委陳吉仲出席。（圖／台南市政府提供）

陳吉仲說明，柚子分為中、小果及大果，未來中、小果給消費者，大果則給加工，預計可達1500公噸，以每公斤12元向農民收購做加工品、提煉精油清潔用品等。

陳吉仲也保證，今年麻豆文旦品質非常好，非常適合外銷，今年外銷量目標5500公噸，補助運費日本15元，加拿大13元其他國家7元、中國5元，保證讓農民一整年的辛苦可以賣到好價錢，都有穩定的收入。

▲▼台南麻豆文旦鮮採上市記者會，農委會主委陳吉仲出席。（圖／台南市政府提供）

農業局長謝耀清指出，南市文旦種植面積為1,109公頃，約占全台27%，產量為25,972公噸，面積及產量皆為全國第一。今年雖遭遇乾旱缺水，及日前旺盛西南氣流帶來大雨，所幸文旦產量及品質皆未受到重大影響。其中麻豆區為本市最大產區，種植面積達847公頃，產量20,312公噸。因應產季到來，農業局也將全力行銷文旦。

▲▼台南麻豆文旦鮮採上市記者會，農委會主委陳吉仲出席。（圖／台南市政府提供）

農委會去年在中秋節前推出柚香券，民眾只要到指定的合作業者，單筆消費滿600元(含)以上的文旦，即可登記領取面額250元的柚香券1張，限量3萬份，由於反應熱烈，農委會當時甚至推了第二波，改以「滿額抽獎」方式，數量2萬份，同樣掀起不小討論。
 

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