基隆廟口夜市入選「世界20大知名市集」！時尚雜誌Tatler公布原因

▲基隆廟口夜市。（圖／翻攝林右昌臉書）

記者林昱萱／基隆報導

基隆廟口夜市被「國際時尚雜誌Tatler」選為世界20大名市集，是台灣唯一入選的夜市。對此，基隆市長林右昌也難掩喜悅地在臉書分享好消息。林右昌表示，期待透過報導，讓更多國際友人認識台灣基隆，並將其納入疫後旅遊的清單之中。

林右昌提到，「廟口夜市在疫情休市兩個月後，迎來了最好的消息，那就是被最新一期的國際時尚雜誌Tatler 選為「世界20大名市集」，是台灣唯一入選，與泰國水上市場、西雅圖派克市場、東京築地漁市並列。」

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林右昌表示，「Tatler雜誌是國際知名時尚雜誌，以報導時尚、美食、旅行、科技、文化、娛樂新知為主。Tatler雜誌認為，基隆廟口夜市是一個充滿活力且聚集台灣傳統美食及小吃的地方，深受當地人和遊客的歡迎。夜市中擁有多達200個以上的攤販，特別的是，營業時間一直開放到午夜過後，非常適合在酒吧喝幾杯後，作為續攤的選擇。」

林右昌提到，「感謝Tatler的評選，廟口夜市是台灣的 #指標夜市，是許多國人與觀光客來基隆必去的景點，廟口夜市也與時俱進，攤商自製統一的識別系統，也大力推廣環保夜市理念，在疫情期間休市，也趁此更換自來水管，重新整理鋪面，以新面貌迎接消費者。」

林右昌強調，「目前正值國內疫情2級警戒，我們特別在廟口設置3台由張榮發基金會捐贈的防疫門，並繼續唯持雙罩一套、人流控管、實聯制 等高規格防疫，讓國人在疫情期間也能放輕鬆，安心到廟口夜市品嘗台灣美食好滋味。」