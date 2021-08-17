他問「建議蔡英文打哪支疫苗？」　醫解答：但別挑，有保護力都好

▲資深媒體人黃暐瀚專訪台大前感染科醫師林氏璧。（圖／翻攝自hit FM）

記者張乃文／綜合報導

指揮中心指揮官陳時中昨（16）宣布，聯亞疫苗未通過EUA審查，因此原先計畫施打聯亞疫苗的副總統賴清德，將上網登記，與總統蔡英文同樣接種高端，並配合指揮中心規劃的施打期程。不過，對於總統施打的疫苗廠牌，資深媒體人黃暐瀚好奇以專業角度來看，應該打什麼最好？台大前感染科醫師認為，理論上應該打目前看起來保護力最好的mRNA疫苗，但還是建議大家，不要挑，只要有保護力就是好疫苗。

為提升國人對國產疫苗的信心，總統及副總統規劃各施打目前有的兩家國產疫苗，包括高端及聯亞。但昨日因宣布聯亞未通過EUA，賴清德便改接種高端。

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只是，撇除政治因素，黃暐瀚今（17）在廣播節目上詢問醫師，以科學角度來看「總統應該打什麼疫苗？」台大前感染科醫師林氏璧原回應「這是政治問題，不是科學問題」，但黃又追問「我現在不問政治，政治我來就好，如果站在醫師角度來看，我們總統應該打什麼疫苗？」

接著林氏璧表示，「學理上我覺得一個總統，因為她的健康是大家的重中之重，她應該打目前看起來保護力最好的疫苗」，不過醫師也強調，「我常跟大家說，不要挑疫苗，有保護力就是好疫苗」。但黃暐瀚反酸「總統不一樣，我們出門也沒有一路綠燈、交通管制，也沒有安全人員在保護我們」。

最後，林氏璧總結，「就如同這陣子一直跟大家講的，前線人員跟重要的人員，應該要有最好的盔甲，所以我覺得理論上 ，現在此刻，要打mRNA疫苗比較適合」。