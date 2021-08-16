全聯PO「20個普渡NG拜法」　網笑：小編冤親債主484太多？

▲全聯PO「普渡NG拜法」。（圖／Facebook／全聯福利中心）

記者林育綾／綜合報導

今年中元普渡即將在8/22來臨，全聯小編今（16）日在臉書分享20個「普渡NG拜法」，包括背後靈式拜法、前胸貼後背拜法，還有口罩「猶抱琵琶半遮面」拜法、「手腕當口罩架拜法」等，強調「保持社交距離1.5公尺、口罩戴好」才是正確，網友看了也紛紛笑「是小編想要練習一下photoshop嗎？」、「484小編的冤親債主太多」。

全聯福利中心臉書粉絲團一口氣PO出20張「普渡NG拜法」，表示「尤其在疫情期間，有幾項NG拜法絕對要避免」，強調保持社交距離1.5公尺、口罩戴好才是正確方式，同時宣傳中元節檔期。

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▼全聯PO「普渡NG拜法」。（圖／Facebook／全聯福利中心）



網友看了也紛紛留言「超鬧的」、「這好ㄎㄧㄤ」、「是小編想要練習一下photoshop嗎 好鬧喔」、「484小編的冤親債主太多不然怎麼一直出現影分身之術」。還有人說，「全聯從不讓人失望」、「怎麼沒有背對背擁抱拜法？」、「全聯小編每次都很有梗」。

▼全聯PO「普渡NG拜法」。（圖／Facebook／全聯福利中心）

▲全聯呼籲普渡拜拜把口罩戴好。（圖／Facebook／全聯福利中心）

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