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賣場中元開打！全聯小時達祭「周末殺很大」　家樂福第2波限時搶

▲▼家樂福中元節。（圖／家樂福提供）

▲家樂福、全聯、愛買等紛紛推出中元節優惠。（圖／家樂福提供）

記者林育綾／綜合報導

中元節各大賣場線上線下優惠同步開打！全聯除了實體門市優惠外，8/7至8/26也在「小時達」線上購物開設「中元明星商品專區」，期間每個周末還推出「周末殺很大」指定商品下殺，更有最高11%福利點回饋。而家樂福也祭出百件商品買1送1、會員第二波優惠等；愛買也推出4千款商品最低38折，全館萬件商品會員滿額享9折等活動。

▲▼全聯小時達限時開設「中元明星商品專區」，消費滿599元加贈「請支援收銀購物袋」。（圖／全聯提供）

▲全聯小時達限時開設「中元明星商品專區」，消費滿599元加贈「請支援收銀購物袋」。（圖／全聯提供）

●全聯

全聯線上線下同步開跑中元節檔期，即日起至8月26日「PXGo!全聯線上購」全站PX Pay支付單筆消費滿600元，即可享有3%福利點回饋；而在指定日期（8/7-8/8、8/14-8/15、8/18-8/21）於門市或線上購，使用PX Pay儲值金支付，單日單卡消費滿1,000元，就贈送800福利點，兩項活動合併計算，最高可享有11%高額福利點回饋。

而「小時達」8月7日起更設置「中元明星商品專區」，精選熱銷50樣商品特價，單筆消費滿599元，就贈送限量1萬組的「請支援收銀購物袋」，消費滿888元再送888福利點。另外至8/26中元節檔期期間，每個周末五、六、日3天都推出「周末殺很大」，品項從生鮮品項、食品到日常用品都有。

PXGo!也推出OFF COFFEE、阪急麵包買20送8優惠，讓婆媽們透過APP一次買，分批到店取貨。此外還有箱購服務，購買罐頭、泡麵、油、飲料等中元祭拜必備品項，整箱買而且不用出門搬重物，直接送到家。

●家樂福

▲▼家樂福中元節。（圖／家樂福提供）

▲家樂福中元節優惠。（圖／家樂福提供）

家樂福中元節推出百件熱門商品買一送一！而即日起至8/24，會員獨享第二波專屬優惠，100多款商品限時搶購；另每週首購單筆消費量販滿2,000元、超市滿599元，就可獲得9折回饋現金折價劵；即日起單筆消費量販1,599元、超市499元，還有機會抽總金額1百萬現金折價劵，共1萬個以上獎項。

線上購物部分，即日起到8/24全站消費滿2,000元，就送200元線上折價劵，再抽Dyson空氣清淨機。而即日起到8/31，家樂福線上購物到店取貨消費滿1,200元，或當日配消費滿800元，都可獲得10,000紅利點數。

●愛買

▲▼愛買量販中元節優惠。（圖／愛買提供）

▲愛買量販中元節推出4000款商品優惠價，最低38折起。（圖／愛買提供）

搶在5倍券發行前，愛買在中元節推出5天會員滿額享9折活動，HAPPYGO獨享8/7(六)、8/8(日)、8/14(六)、8/15(日)、8/21(六)單筆滿2000元享9折十足抵用現金券回饋，滿2100元回饋210元，滿2200元回饋220元，單筆最高回饋300元。

而8/6~8/24期間，推出4000款商品優惠價，最低38折起，包括生鮮、糖餅、米、油、泡麵和罐頭等；更開賣超過30款澎派箱組合商品，也引進不少日本進口新品讓民眾解解饞。

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