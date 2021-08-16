POCO入門機 M3 Pro 5G登台！售價比 redmi Note 10 5G還便宜

特約記者洪聖壹／綜合報導

獨立出小米手機的年輕人品牌 POCO，稍早公開了全新5G機 POCO M3 Pro 5G，配置方面跟 redmi Note 10 5G一樣，不過外觀設計上比較「潮」一些，共有活力黃、動力黑、冷酷藍三種顏色可以選擇，6GB+128GB 版本售價為新台幣 5,999 元。售價比redmi還便宜1000元。

在上午的活動當中，POCO 指出，截至 2021年 7月，POCO 在全球總出貨量超過 2,000萬台，單 2021年的全球總出貨量即達 1,300萬台。今年1月POCO首度以獨立品牌之姿在台首發 POCO M3，創下開賣2分鐘銷售破千台，更在旗下僅一款手機且銷售僅10天（自1月22日至31日），一舉挺進 2021年 1月份台灣市場十大手機品牌。

POCO M3 Pro 5G 的基本配置都跟 redmi Note 10 5G 一樣，配備 6.5吋 FHD+ 90Hz AdaptiveSync打孔螢幕，解析度為 FHD+，畫面更新率可以在 30Hz、50Hz、60Hz跟90Hz之間切換。效能方面搭載MediaTek 天璣 700處理器，支援 5G雙卡雙待，電池容量 5000mAh，而且支援 18W快充。

拍攝能力方面主打 4800 萬畫素主鏡頭，共有活力黃、動力黑、冷酷藍三款，售價4GB + 64GB售價為新台幣5,299元，6GB + 128GB售價為新台幣5,999元，售價比相似規格的 redmi Note 10 5G所開出的 6GB+128GB 售價為新台幣6,999元，還便宜，而且螢幕大了一些，可以說是目前最高CP值的手機。不過按照先前經驗，這支手機的拍攝能力尚待加強，使用時盡量在光源充足的環境下拍攝。該款手機預計將於8月16日下午6點起於POCO官網等線上購物平台開賣。