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桃園三民路橋下休旅車拋錨　警民合力推路旁避免阻礙交通

▲自小客車拋錨在桃園市交通繁忙要道上。（圖／桃園警分局提供）

▲自小客車拋錨在桃園市交通繁忙要道上。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

李姓男子15日駕車行經桃園市三民陸橋時，車輛突然熄火後無法再啟動，且停在快車道十分危險，恰巧巡邏員警發現，立即停車指揮並合力推動該自小客移置路旁安全地點，等候車廠前來拖吊，李男對於員警主動積極熱忱的協助表達感謝，有網友目睹後上傳臉書，獲得網友一致對員警肯定和讚許。

▲員警自後方推動拋錨車輛。（圖／桃園警分局提供）

▲員警協助自後方推動拋錨車輛。（圖／桃園警分局提供）

警方表示，桃園警察分局大樹派出所員警林依宣及張博鈞於昨日15時30分許，巡邏發現有輛自小客拋錨在桃園區三民路橋下橋處的交通要衝，適逢假日時段，該處車流量極大，且為陸橋下坡處，容易危害其他用路人安全。

▲員警協助推車為網友上傳，獲網友認同和讚許。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲員警協助推車畫面為網友上傳，獲網友認同和讚許。（圖／記者楊熾興翻攝）

員警立即將警車停放於後方警示，據駕駛李男表示，車輛突然熄火後無法再啟動，且熄火後方向盤鎖死無法操控方向，經員警指導並合力協助推動向前，將該自小客移置路旁安全地點，等候車廠前來拖吊，除李男對員警主動積極熱忱的協助表達感謝之意。路過民眾將推車過程錄影貼於臉書社團，網友紛紛表示認同警察主動為民服務的精神值得鼓勵嘉許，「好警察真的要表揚」、「人民保母辛苦了」。

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