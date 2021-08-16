　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

店家要求4歲兒「自己煮火鍋」！台南媽怒：政策沒意義　衛生局回應

▲▼火鍋，鴛鴦鍋，麻辣鍋。（圖／記者許力方攝）
▲孔女帶4歲兒子吃火鍋，卻被店員要求，孩子自己煮一鍋，不得共鍋。（示意圖，與本案無關／記者許力方攝）
記者陳羿妏／採訪報導

二級警戒各縣市陸續鬆綁內用規定，許多民眾開始會外出用餐。然而，台南一名孔小姐上周六（14日）中午和老公帶著分別帶著8個月大、4歲的孩子到連鎖火鍋店用餐，卻被店員告知，因防疫緣故，其4歲兒子「有自理能力」必須自己坐一桌，無法共鍋，讓她感覺相當不合理。對此，台南衛生局表示，依中央規定，孩子如有餵食需要，確實能夠共桌進食，且店家也確實有權設下自家的內用規定。

孔小姐向《ETtoday新聞雲》指出，14日中午進到連鎖火鍋店時，店員先是問她「孩子幾歲」、「有沒有辦法自己吃」，接著店員聽聞4歲兒子能夠自己進食，便要求她讓4歲兒子自己煮一鍋火鍋，讓她當場傻眼「4歲小孩自己坐一桌吃火鍋？燙到誰負責」。不過，店員向她無奈透露，礙於防疫規定只能這樣做，由於其他分店曾被稽查員開罰過，擔心相同情況再次上演，只好這麼嚴格，但位於新竹的分店，規定就比較寬鬆。

孔小姐說，她不會責怪店員，知道店家很無奈，只是很怕被開罰，而她們一家人最後還是有進入店內用餐，店員安排較隱密、藏在角落的位置，讓4歲兒子能夠與她一起共鍋，「假設稽查員來了，再趕緊換位子。」 她透露，原以為自己的情況是特例，然而，她將事件經過分享到媽媽社團後，竟還看到「有一歲孩子被要求分桌進食」，讓她感覺「政策很沒有意義，逼著我們只能外帶，表面上開放內用，實質上強迫外帶」。

對此，台南衛生局指出，根據食藥署的餐飲業防疫管理措施，「於餐飲場所舉行之家庭型態聚餐時，仍應遵循餐飲業防疫管理措施；考量不同年齡皆可能有照顧餵食需求，如為同住家人且需照顧之小孩或家人，可不需梅花座」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台南衛生局進一步說明，現在防疫措施較為寬鬆，針對上述狀況，小朋友如有獨立吃飯的能力，那就要自己一鍋，但小朋友如有需要媽媽餵食，依規定是可坐在一起，不受梅花座限制；不過，餐飲業者也確實有權利限制內用規定。

此外，台南衛生局表示，如稽查員查獲，未能按照梅花座用餐等違規情況，將依《傳染病防治法》第37條處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

►當網美、做點心一次滿足

ET快訊
快訊／蘇貞昌正式拍板五倍券「全民免付1000」　數位券將加碼
5歲妹妹爆哭「我不要吃爺爺！」　在場家屬全震驚
獨／中鋼男打莫德納亡「黨工身分曝」　同志驚：才領表要參選
快訊／才隔15hrs！　愛河又驚見第二具浮屍
塔利班掌權「釋放數千囚犯」　最強戰士出獄！人潮湧出畫面曝
快訊／國道嚴重車禍！8車撞成一團　車流回堵4km
快訊／全部回校上課！柯文哲拍板　北市中小學9月1日採「實體開
「全台清零就要出現了！」　醫建議「解除二級」時間點曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不該相信美國？美撤軍阿富汗　他列「2大心得」：台灣必須堅持

瘦到剩惹火渾圓！他曬妹子照「可憐哪」PTT推爆　本尊被神出了

開箱水蜜桃見「8顆小星球」她驚呆！好市多員工曝：不是壞掉

今雙北午後防雷雨突襲　週三水氣增！西半部天氣轉不穩

5歲妹妹爆哭「我不要吃爺爺！」在場家屬全震驚　禮儀師1張照歪樓

大考中心出包！測試員把「指考成績」提前外流　653人先查到

店家要求4歲兒「自己煮火鍋」！台南媽怒：政策沒意義　衛生局回應

火炎山猴群入侵！苗栗龍眼園慘狀曝　果農見這一幕心碎

末代指考成績公布　分發最低「數甲、物理、化學」30分就可填志願

爬升2千米！梨山果香騎旅落幕　高山美景美食一網打盡

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

出事了同學！他開心買2杯冰炫風 抬手托盤「秒翻車」網狂敲碗後續

楊洋開撩迪麗熱巴「一停車就接吻」　「允許我的基因影響妳的基因嗎」細看嘴型羞爆

4男到烘爐地看夜景「沿路放鞭炮」　辯只是拜拜...警：不要當我們塑膠

野馬男「撞到21歲女命危」比中指　檢方聲請羈押...父母趕地檢署

李榮浩搞烏龍《好聲音》「誤拍鈕提前轉身」　慌張揮手撇頭喊：轉回來！...「對天發誓我沒看」

不該相信美國？美撤軍阿富汗　他列「2大心得」：台灣必須堅持

瘦到剩惹火渾圓！他曬妹子照「可憐哪」PTT推爆　本尊被神出了

開箱水蜜桃見「8顆小星球」她驚呆！好市多員工曝：不是壞掉

今雙北午後防雷雨突襲　週三水氣增！西半部天氣轉不穩

5歲妹妹爆哭「我不要吃爺爺！」在場家屬全震驚　禮儀師1張照歪樓

大考中心出包！測試員把「指考成績」提前外流　653人先查到

店家要求4歲兒「自己煮火鍋」！台南媽怒：政策沒意義　衛生局回應

火炎山猴群入侵！苗栗龍眼園慘狀曝　果農見這一幕心碎

末代指考成績公布　分發最低「數甲、物理、化學」30分就可填志願

爬升2千米！梨山果香騎旅落幕　高山美景美食一網打盡

東奧5金「新飛魚」愛犬游泳超強！　奧運泳將讚嘆：完全碾壓我

「28歲存款多少才合理？」他嘆扛200萬負債　內行人曝2數字

黃子韜《談判官》擦愛火　曝楊冪「最大優點」她羞：等下轉帳給你

花蓮人私藏下午茶曝光！芋泥融合「爆漿鹹蛋黃」全新風味太罪惡

Google宣布新海底電纜　加深台灣與美國網路連結！2024啟用

「18億陶朱隱園」賣不掉？　內行揭1致命傷怕爆：有錢也不買

來台15年…吳鳳曝「永遠不習慣一件事」　釣出網友：來基隆住！

阿富汗政府因美撤軍潰敗？　王定宇：貪污腐敗才是敗因

不該相信美國？美撤軍阿富汗　他列「2大心得」：台灣必須堅持

杜絕人與人之不當連結　南警針對涉營妨害風化越南按摩店執行「靖黃專案」

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

生活熱門新聞

奧麥斯將生成　最接近台灣時間點曝

桃園女打完莫德納腋下腫脹！就醫確診乳癌

好市多這款蛋糕被嫌爆！意外揭真正功能

高端今起預約823開打　3類人可接種

高端今起開放預約！6大QA一次看

颱風最快今生成「有些預測會來」　變天時間曝

威力彩上看17.5億　大批人潮湧入紫南宮狂拜

網美水漾森林划SUP挨轟　兩派戰翻

「全台最大廢墟」剷平照片曝光

國高中改9：30上課！網譙爆「乾脆在家視訊」

威力彩17.5億　5大招財門牌

為領360萬！5學生放棄台大改唸亞洲大學

「全台清零就要出現了」！解除二級時間點曝

預約高端「平台大當機」瘋狂轉圈圈！網友哀號急壞了

更多熱門

相關新聞

高鐵9月起增開180班次　全車維持對號座

高鐵9月起增開180班次　全車維持對號座

日前因警戒降級，民眾跨區移動比率增加。台灣高鐵於今日（8/16）宣布，因應旅客需求將於9月起增開180班次南下和北上各90班列車，每週可提供809班次運量服務，但為了配合防疫，各車乘載率仍維持七成以下，8月18日凌晨零時起開放預購票。

嘉義縣中元防疫規定　普渡場+放水燈需提防疫計畫

嘉義縣中元防疫規定　普渡場+放水燈需提防疫計畫

G奶網紅爽跳水　上岸無罩飲酒聚唱

G奶網紅爽跳水　上岸無罩飲酒聚唱

明警戒降級！高鐵防疫規定看過來　退票免手續費將取消

明警戒降級！高鐵防疫規定看過來　退票免手續費將取消

情侶看電影「堅持坐一起」勸導5次仍不理！他氣炸

情侶看電影「堅持坐一起」勸導5次仍不理！他氣炸

關鍵字：

吃火鍋台南衛生局共桌梅花座防疫規定

讀者迴響

熱門新聞

電子新貴婚前10天慘死　未婚妻行兇：我是情報員

媽「乳房爛掉」她聞臭味才知！醫一句話害5萬人噴淚

出生貧民窟「3000塊賣掉弟弟」！陳小春後悔痛哭

他「勃起4小時」被痛醒！崩潰衝急診　醫抽整管黑血看傻

奧麥斯將生成　最接近台灣時間點曝

沒腿也照劈腿！「連體夫妻」渣夫偷吃火辣女粉絲

男打莫德納後20hrs亡　妻淚曝下一步

他問：工程師憑什麼年薪300萬？網1原因嗆爆

葉男野馬是媽墊錢買的！舅：他不是富少

突遭變態緊抱！Keanna求尋英勇救援男：想好好謝謝

疫情失業當清潔工！他買彩券竟中16億

塔利班控制總統府！　爽坐辦公桌

5生肖、4星座最有「頭獎運」！威力彩飆17.5億　最旺方位時辰在這

揹無腿夫12年卻被拋棄！斷臂正宮淒涼現況曝

徐若瑄公開4張臥床照！

更多

最夯影音

更多
墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！

墾丁酒駕自撞「瞬間解體」1死1傷　飆高速+超大撞擊連狗狗都嚇壞！
叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

叮叮聲響起..《聲林之王3》海選來惹！　選手驚見「工地好聲音」「金曲獎歌手」

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

35歲男罹肌肉萎縮症「體重僅32KG」　朋友輪流背從歐洲→萬里長城圓夢

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

野馬男飆速闖紅燈！撞女害命危　父心痛：你給我這樣撞一次就好

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

直擊野馬駕駛「肇事前獨家畫面」　一路蛇行繞街...行人嚇傻險遭撞

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面