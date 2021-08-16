店家要求4歲兒「自己煮火鍋」！台南媽怒：政策沒意義　衛生局回應



▲孔女帶4歲兒子吃火鍋，卻被店員要求，孩子自己煮一鍋，不得共鍋。（示意圖，與本案無關／記者許力方攝）

記者陳羿妏／採訪報導

二級警戒各縣市陸續鬆綁內用規定，許多民眾開始會外出用餐。然而，台南一名孔小姐上周六（14日）中午和老公帶著分別帶著8個月大、4歲的孩子到連鎖火鍋店用餐，卻被店員告知，因防疫緣故，其4歲兒子「有自理能力」必須自己坐一桌，無法共鍋，讓她感覺相當不合理。對此，台南衛生局表示，依中央規定，孩子如有餵食需要，確實能夠共桌進食，且店家也確實有權設下自家的內用規定。

孔小姐向《ETtoday新聞雲》指出，14日中午進到連鎖火鍋店時，店員先是問她「孩子幾歲」、「有沒有辦法自己吃」，接著店員聽聞4歲兒子能夠自己進食，便要求她讓4歲兒子自己煮一鍋火鍋，讓她當場傻眼「4歲小孩自己坐一桌吃火鍋？燙到誰負責」。不過，店員向她無奈透露，礙於防疫規定只能這樣做，由於其他分店曾被稽查員開罰過，擔心相同情況再次上演，只好這麼嚴格，但位於新竹的分店，規定就比較寬鬆。

孔小姐說，她不會責怪店員，知道店家很無奈，只是很怕被開罰，而她們一家人最後還是有進入店內用餐，店員安排較隱密、藏在角落的位置，讓4歲兒子能夠與她一起共鍋，「假設稽查員來了，再趕緊換位子。」 她透露，原以為自己的情況是特例，然而，她將事件經過分享到媽媽社團後，竟還看到「有一歲孩子被要求分桌進食」，讓她感覺「政策很沒有意義，逼著我們只能外帶，表面上開放內用，實質上強迫外帶」。

對此，台南衛生局指出，根據食藥署的餐飲業防疫管理措施，「於餐飲場所舉行之家庭型態聚餐時，仍應遵循餐飲業防疫管理措施；考量不同年齡皆可能有照顧餵食需求，如為同住家人且需照顧之小孩或家人，可不需梅花座」。

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台南衛生局進一步說明，現在防疫措施較為寬鬆，針對上述狀況，小朋友如有獨立吃飯的能力，那就要自己一鍋，但小朋友如有需要媽媽餵食，依規定是可坐在一起，不受梅花座限制；不過，餐飲業者也確實有權利限制內用規定。

此外，台南衛生局表示，如稽查員查獲，未能按照梅花座用餐等違規情況，將依《傳染病防治法》第37條處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。