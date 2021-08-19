嗆女外送員「破查某」：毛長齊再來！富王鴨肉小老闆下場出爐

▲辱女外送員「毛長齊再講話」，富王鴨肉小老闆下場出爐。（圖／網友授權）

記者陳韻如／台中報導

富王鴨肉店王姓小老闆今年初爆發出嗆聲女外送員風波，當眾大罵「破查某」、「你毛長齊再來說話啦！」引爆眾怒，而他事後也被依法送辦。近日法院審結，王男被依恐嚇危害安全罪嫌判處拘役30天，得易科罰金。

回顧案情，今年1月2日一名張姓女外送員前往該店取餐時，因等候多時，於是向店家詢問何時可取餐，並質疑對方拖餐，但沒想到，卻遭到王男嗆聲，「什麼拖餐？我聽過等30分鐘的咧」、「社會講錢的啦」、「妳在外面不要給我遇到！很跩捏齁，馬的咧，破查某咧，沒有被人家打過是不是」、「怎樣！來啊來啊！來告我」、「大學生咧、小妹妹，毛長齊再出來講話啦。」

張女事後不甘被嗆，在臉書公開當時的行車紀錄器畫面，並且到警局報警提告，而畫面曝光後，立刻引爆網友怒火，不僅出征店家粉專，還狂刷負評，逼得王男出面鞠躬道歉，最後甚至只能暫時收攤。

檢方認為，王男恐嚇張女，「在路上就不要被我遇到」、「沒有被人打過是不是」等，讓張女心生畏懼，而他又當眾侮辱張女，「破查某咧」，也涉犯公然侮辱罪嫌，檢方最終將他依法起訴。

另外，張女孩指控，王男恐嚇她，「你想紅，我會讓你紅」、「來啊，你要紅是不是」。對此，王男否認，而檢方認為，張女是因久候外送餐點而與店家發生口角爭執，雙方熟是熟非恐有不同看法，難以張女的片面指述就認定恐嚇罪成立，因此這部分以不起訴處分。

對此，台中地院審結，王男與張女發生糾紛，但他卻不用理性的方式溝通，還恐嚇對方，讓張女因此心生畏懼，而王男還公開用不雅言語貶損對方的社會評價，實在不可取，因此依法判王男拘役30天，得易科罰金。全案可上訴。