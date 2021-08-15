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桃園推出好市券及觀光旅遊暖身計畫　加碼振興活動

▲桃園推出好市券，加碼振興活動。

▲桃園推出好市券，加碼振興活動。(圖／新聞處提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦15日指出，市府支持中央直接發放振興券，目前推出好市券及觀光旅遊暖身計畫，包含針對旅遊補貼、觀光工廠、食農教育體驗，今年也正在規劃桃園好市券搭配振興券的加碼振興活動，讓民眾手中的振興券價值加倍，且面額更小更好用。▲桃園推出好市券，加碼振興活動。

▲鄭文燦視察「JC PARK食尚廣場」餐飲防疫作為。(圖／新聞處提供)

鄭文燦於15日前往桃園區視察「JC PARK食尚廣場」餐飲防疫作為，提出上述表示並指出，JC PARK食尚廣場屬於社區型美食廣場，吸引許多餐廳進駐，隨著國內疫情警戒降為二級，業者也遵守相關防疫指引，落實人流減半、設置食物隔板、梅花座、實聯制等措施，讓消費者可以安心內用。

桃園好市券一份有100元2張，共200元，發放2.5萬份，採登記抽籤制，迄截止日登記總數7萬多筆，民眾收到中籤簡訊通知後，須至桃園好市券活動網站取得「兌換序號」，即日起至9月11日23時59分憑「兌換序號」可於全台7-ELEVEN門市內ibon機台取票。

市府經發局表示，好市券使用期間為即日起至9月12日止，於桃園市15處早市及4處夜市貼有「桃園好市券」貼紙的攤位皆可使用；同時呼籲市民朋友自主分流進入夜市採買，出門快買，一次購足。

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