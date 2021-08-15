「九年級生不會解ZIP」他驚嘆老了！網爆共鳴：也不會用word

▲原PO發現九年級生不太會用電腦，整個驚呆。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

電腦對很多七、八年級來說是必備技能，從學生時期打報告，到出社會也還會用電腦工作；但對九年級來說，可能就不是這樣了！就有人發文，說他在論壇上想幫一個九年級生網友解決電腦問題，意外發現對方不會「解壓縮」，不禁直呼「我是不是老了啊？小朋友都只會用手機了。」話題引發共鳴。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「九年級是不是一堆電腦白痴啊？太扯了吧！」文中表示，他在論壇上想幫別人解決電腦問題，前後講了很久，「總之是遊戲新增內容，要拖移文件覆蓋原本的。」照理來說，是很簡單的更新動作。

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起先，原PO以為是對方沒有管理員權限，所以才覆蓋失敗。結果一問之下忍不住傻眼，「這個人原來是他X的不會解壓縮啊！直接載下來ZIP，就拖移到資料夾裡面，不明白為什麼沒效。」一陣無言之下，原PO也不禁感嘆，「我是不是老了啊？小朋友都只會用手機了，搞不好還會說怎麼這麼不直覺吧……」

▲對九年級生來說，現在是手機世代，主流不再是電腦了。（示意圖／記者許力方攝）

貼文一出，許多人超有共鳴，「對，還有連安裝字型都不會的」、「手機世代，接觸電腦機會只有學校電腦課」、「還有找開機在哪的」、「以後資訊相關科系應該專業度會提升很多，不懂電腦的人變多」、「畢竟手機、平板世代了」、「還有問Gmail的App在哪裡的」、「真的，一堆連word都不會用」、「現在學生不需要做報告之類的了嗎？」

還有網友仿九年級的口吻開玩笑，「老人才用zip」、「USB不是拿來充電用的嗎？老人才傳資料。」不過，就有人指出，這只是不同時代養出不一樣的年輕人，「但是小朋友拍手機影片的能力比老人好」、「真的有同事不會開電腦雲端。但是會開手機直播」、「手機世代啊，一堆都沒在用電腦了。」