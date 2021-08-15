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獨／狠夫燒妻！他一周前才吹蠟燭慶父親節...甜喊「我扛得住」

▲台中狠夫燒妻，一周前才吹蠟燭慶父親節、對妻訴「我扛得住」　。（圖／翻攝臉書）

▲台中狠夫燒妻，一周前才吹蠟燭慶父親節、對妻訴「我扛得住」　。（圖／翻攝臉書）

記者白珈陽／台中報導

台中市北區育強街一名劉姓男子，與妻子14日疑似在家中吵架後縱火，導致劉妻90％燒燙傷送醫後不治，劉男自己也60％二度燒燙傷，送進燒燙傷加護中心治療。親友表示，劉氏夫婦平日無不睦，互動也良好，對於會發生此事相當驚訝。從臉書上也可看到兩人互動甜蜜，8月8日全家人才剛慶祝父親節，未料一周後竟發生此悲劇。

劉男胞姐稱弟弟與弟妹平日無不睦，互動也良好，對於會發生此事相當驚訝，周遭親友聽聞此事也很不解。

▲▼防疫酒精成凶器。（圖／記者鄧木卿翻攝）

劉妻常在臉書PO文描述家庭狀況，多半是一家四口和樂出遊，或是與丈夫對話日常，8月8日父親節，劉妻在臉書上貼出慶祝父親節及蛋糕照片、影片，寫道「祝我們家，理工(藝)科爸拔，父親節快樂」。8月10日劉妻分享一篇有關女生月薪低於五萬元收入的報導，開玩笑地說自己超級不上進、不知節制，劉男也甜蜜回文「我扛得住」，親友都還在臉書上稱讚劉男「真男人」。

台中市社會局也表示，劉家過去沒有通報紀錄；劉家2名小孩均無受傷，已由姑姑接回照顧。社工後續會持續追蹤，瞭解小孩接受照顧情形，並連結學校提供輔導。

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