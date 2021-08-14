鋼琴女神宣布「封乳」！向209萬粉絲喊話：可退追　網看一點邪笑

▲鋼琴女神李元玲無預警宣布「封乳」。（圖／翻攝李元玲IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

馬來西亞鋼琴家李元玲是國際鋼琴家李雲迪徒弟之一，不只擁有一手好琴藝，平時也熱愛健身運動，練出漂亮體態，得到「鋼琴女神」的稱號，在Instagram上更擁有209萬的粉絲。沒想到，李元玲近日突然宣布要封乳，「想看我會剩下多少鐵粉」，卻被粉絲開玩笑說「大多數司機還是為了看腿！」

李元玲日前在IG突然PO出一張穿著橘紅色毛衣、正在打電動的日常照，表示希望沒露奶就不按讚的老司機可以退她追蹤，「因為我的福利照會開始大幅度減少，穿的布越來越多bye bye～」。

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▲▼李元玲過去常在IG分享好身材。（圖／翻攝李元玲IG）



網友看完紛紛留言，「大多數司機還是為了看腿」、「哈哈哈哈哈沒事還是很好看！」「我都看腹肌」、「你的生活照就很好看了，想看你平時的生活多過為了拍照而拍照」、「沒關係，我看臉的！臉要遮起來的時候再跟我說」。

李元玲日前登上網路節目《正面交鋒》，被主持人突然要求彈電子琴而表現不佳，憤而情緒失控暴走，引起一段風波，而此次宣布封胸，又再次引起網友討論原因為何，但死忠粉絲仍強調會繼續追蹤李元玲，不會因此退追。

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