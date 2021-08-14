認識才1週！噁男拍「少女吞吐」片上傳色情網　姓名、學校全都露

▲邱男與少女有金錢糾紛，竟上傳對方不雅影片到色情網站，還標註姓名、學校。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台北報導

邱姓男子透過交友軟體認識16歲少女小君（化名），但他卻在1週內拍下少女替他口交以及裸體的影片，後因2人發生金錢糾紛，邱男竟恐嚇，「還錢或外流自己選」，隨後便將影片上傳色情網站，甚至還在影片下方寫出小君姓名、學校以及IG帳號等。案經小君報警提告，而判決結果也在近日出爐。

判決書指出，擔任火鍋店員工的邱男2020年透過交友軟體認識小君，但沒想到邱男卻在1週內，3度拍下小君替他口交以及裸體等影片後。事後2人發生因前糾紛，這3段影片竟成了邱男的恐嚇工具。

經查，邱男同年10月8日先將影片傳給小君，接著恐嚇，「還錢或外流自己選」，2天後便將影片上傳到各大色情網站，並寫出小君的姓名、學校，甚至是IG帳號。警方獲報後隨即前往邱男住處搜查，起獲了口球、項圈、貓耳朵肛塞等證物，並將邱男依法送辦，而邱男也遭到台北地檢署起訴。

高等法院審理後認為，邱男只為了滿足自己的性慾，就拍攝小君的不雅影片，缺乏保護少年免於性剝削的意識，還罔顧小君信任，將影片放上色情網站，甚至寫出小君的個人資料，嚴重傷害小君的身心健康及人格發展，法官因此怒依拍攝少年為性交及猥褻行為之電子訊號罪判刑1年1個月，恐嚇和散布少年為性交及猥褻行為之電子訊號罪處8個月徒刑，得易科罰金。