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好心肝特權疫苗下週符合第2劑資格　納入第七輪？指揮中心這樣說

▲▼新冠肺炎疫苗 台北市好心肝診所 遭爆料安排一般民眾打疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市好心肝診所外觀。（圖／記者屠惠剛攝）

生活中心／綜合報導　

今年6月時，好心肝診所爆發特權疫苗風波，如今算一下時間，當初那些接種AZ疫苗的義工，要接種第二劑時間也差不多快到了。這些人第二劑疫苗該何去何從？會不會併入第七輪AZ疫苗對象內？指揮中心對於第七輪接種對象目前的初步規劃有所回應。

回顧好心肝特權疫苗風波，6月時有媒體爆料指出，台北市在8日深夜10點多，有一間診所有大量民眾在排隊等打疫苗，到了10點30分左右，現場工作人員向排隊民眾表示，「已經沒有疫苗了」；而已完成登記接種的民眾，則到晚間11點還在排隊等待施打。

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▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

隨後這家診所被議員公開叫做「好心肝診所」，接著便展開一連串起底行為。如今已經2個月過去了，已經快到接種第二劑AZ疫苗的時間，當初這些施打特權疫苗的人要如何施打第二劑？是否有機會併入第七輪施打對象？

13日指揮中心有談到第七輪施打對象，疫苗以AZ疫苗的可能性比較高，指揮官陳時中說，目前的疫苗戰略，他指出兩大方向，一是年齡層盡量往下延伸，「他們活動力強，且也是社會主要生產力族群」，若出現疫情變化，將針對高風險族群加強施打第一劑或第二劑。

 

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