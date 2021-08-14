台帛旅遊泡泡重啟！機場現場PCR採檢　首航旅客目標：當地打疫苗

▲台帛今重啟旅遊泡泡，旅客出發前須在機場完成PCR檢測。（圖／記者沈繼昌翻攝）

文／中央社

（中央社記者葉臻桃園機場14日電）台帛旅遊泡泡今天重啟，不少旅客衝著可以在當地打疫苗報名參加，也有人目標混打疫苗；表定上午10時30分的飛機，旅客5時前就到桃園機場進行採檢，約6時全數採檢完畢。

台灣今年4月與帛琉啟動旅遊泡泡，但後續因台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，旅遊泡泡也暫停，直到近日疫情趨緩後在今天重啟。

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首航班機由中華航空執飛，表定10時30分起飛，但由於旅客出發前須在機場完成PCR檢測，因此得提早在凌晨5時就到桃機。

▲自由行旅客周小姐表示已經去過帛琉20多次。（圖／記者沈繼昌翻攝）

自由行旅客周小姐表示，自己去過帛琉20幾次，這次除了去玩，也會和先生在當地打疫苗，她個人已接種過AZ，先生則是接種過莫德納，但兩人在帛琉的第2劑都選擇施打莫德納，因為相信疫苗，不會擔心副作用。

周小姐表示，帛琉旅遊泡泡很搶手，她很多朋友想去，但到8月底都已經額滿、預約不到，也怕9月當地會沒有疫苗可以打，很幸運搶到第一波前往，行程5天4夜，雖然因為疫情要採檢等較折騰，但能出國還能打疫苗，一切都很值得。

旅客葉小姐表示，自己和先生此行目標是混打疫苗，兩人第1劑都是打AZ，但第2劑都選打BNT。

採檢單位表示，今天共採檢148人，旅客4時許陸續抵達桃園機場，5時開始採檢，6時前即完成全數旅客的採檢作業，檢測結果約7時許會出爐，若有陽性者會依照專案處理。

▼桃園機場今共採檢148人。（圖／記者沈繼昌翻攝）