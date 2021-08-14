退休警吸金「高調聚餐曝光」　護理師借1400萬苦：每月本息2萬多

▲許恒瑞常在LINE群組或臉書上，分享和廠商的開會過程、巡視建案工地，以及動土典禮照片，藉此取信於受害者。（圖／讀者提供）

圖文／CTWANT

退休刑警許恒瑞2020年夥同女友房欣怡、女密友江玉嬌鼓吹民眾申辦信用貸款、房貸，將貸款交給2間公司管理，每個月就可以獲得1%到2%不等的利息，許多受害人都是警消、護理人員，甚至有護理師因為誤信友人，申辦信用貸款投資，最後卻背了高達1400萬元債務，每個月還要付2萬多元本金加利息，生活苦不堪言。

在醫院工作的Ａ小姐（化名）娓娓道來受騙經過，「2019年3月間，有同事向我推薦，麗峰實業有1個能穩定獲利的投資管道，當作把錢借給公司，每個月可以拿到1％到2％的利息，而且公司很穩定，不會隨便倒閉。」

Ａ小姐透露，該位同事當時還特地安排飯局，介紹許恒瑞、房欣怡、江玉嬌等人，席間許恒瑞除了大談自己的理想，還表示投資了建案、泰國夜店、王老吉飲料等。「他們那時候說了很多，也有拿出一些資料，所以我才相信他。」Ａ小姐起初投資10多萬元，也按時拿到利息。

「後來他（許恒瑞）會上傳照片到我們的群組，有一些是開工的，有一些是視察的，所以我沒有任何懷疑。」Ａ小姐當時看著照片，還認為自己參與「偉大投資案」而感到光榮，又陸續透過信用貸款等方式向銀行借錢，前後共投入1400多萬元。

然而，2020年3月間，Ａ小姐開始拿不到利息，也傳出麗峰實業倒閉的消息，「我當然很擔心，所以向公司討回自己借給他們的金額，卻得到『現在沒有辦法還』的答案，他們還說公司倒閉是有心人士放的黑函，最後乾脆就不回應我。」「我投資的1000多萬元一直被套到現在，那這些錢都是我借來的，現在每個月要繳2萬多元的本金加利息。」

針對投訴人諸多指控，本刊記者分別致電求證許恒瑞等3人，但他們的手機不是關機，就是已經停話，只有撥通1支由房欣怡所有的手機，卻無人接聽。本刊記者留言詢問相關問題，至截稿前未獲得回應。

▼有受害者表示，麗峰實業無視他們過得苦哈哈，仍高調舉辦聚餐，讓他們很不是滋味。（圖／讀者提供）



延伸閱讀

▸ 吸血退休警4／老刑警遭揭吸金擺爛 稱「屁股長濃血」要大家別逼他

▸ 水星人3／周孝安 以前的自己個性不好 三十歲人生重頭再來

▸ 張柏芝遭追討千萬違約金！港媒分析官司「恐日燒百萬」 最慘結果曝光