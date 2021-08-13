蔡英文若出席民主峰會　胡錫進放話「出動轟炸機」：將現台灣上空

▲總統蔡英文有望參與12月的領袖民主峰會。（圖／總統府提供）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）12月將召開領袖民主峰會，受邀名單雖然還未出爐，但美國國務卿布林肯（Antony Blinken）允諾台灣參與。對此，大陸鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示，大陸絕不允許蔡英文參加民主峰會，美台若越線，解放軍戰機將飛越台灣，「如果台軍敢反擊，那麼大量導彈及大批轟炸機隊將做出決定性回答。」

白宮11日上午宣布，總統拜登將於12月9日至10日邀集世上多元民主政體領袖，召開虛擬領袖民主峰會。首屆峰會將聚焦3大主題，包括對抗威權、打擊貪腐及促進對人權的尊重，邀請與會者立下承諾、提出倡議。胡錫進認為，這次峰會等於是把世界各國強行定義成民主的和非民主或獨裁的國家，「肯定是一次分裂世界的會議。」

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）曾允諾，邀請台灣參加峰會。（左圖／路透社／右圖／總統府提供）

針對布林肯3月10日出席眾議院外委會聽證會時，曾承諾會邀請台灣參與峰會。胡錫進指出，中國必須清楚表明態度，「我們決不接受美方邀請蔡英文參加此次會議，讓她與各國元首和政府首腦參加同一個會議，出現在同一個螢幕上，那將是對一個中國原則的宣戰。」

胡錫進直言，美方邀請台灣與會需要參照APEC的做法，「否則的話，這次大會就是干預台灣問題的一次嚴重升級，中國大陸決不會坐視美台以這種方式突破底線，屆時台海必出現前所未有的驚濤駭浪；中方唯有採取斷然措施，做出決定性的迎頭反擊，捍衛一中原則。」

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

胡錫進開嗆，如果美台勾連越線，解放軍戰機將飛越台灣島，從此台灣本島上空被納入解放軍的巡航範圍，「那些戰機的機翼將宣告它們下面的土地都是中國領土，並將威懾想把台灣問題作為同中國討價還價籌碼的各種企圖。如果台軍膽敢對解放軍戰機開火，那麼大陸瞄准台軍目標的大量導彈以及我們的大批轟炸機隊將做出決定性回答，書寫歷史。」

文章一出，許多大陸網友留言，「早日看到海峽驚濤駭浪出現」、「美國已經被嚇得在發抖了」，但也有不少網友反批、「美國軍機都降幾次了」、「又來一則笑話」、「你就吹牛皮吧，上次軍機降落台灣還沒反制呢。3次軍機落台了吧」、「又吹牛B，到時候看是誰自取其辱」、「閉嘴吧，高級黑」、「講了好多次飛越台灣了喔，次次都是嘴炮啦」。