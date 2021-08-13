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社會 社會焦點 保障人權

慟！父親靈堂前起口角兄遭弟「啞鈴砸死」棄屍　檢聲請羈押禁見

記者黃宥寧／台北報導

慟！新北市汐止區1對兄弟，父親因癌症過世在家設靈堂，豈料父親節當日，施家二兒子酒醉在靈堂前大鬧，三弟與堂弟持啞鈴失手將哥打死，行兇後再將屍體遺棄至住家百尺外廢棄鐵皮屋。直到12日家屬仍找不到人，弟弟才坦承殺人。士林地檢署複訊後認施男涉犯殺人、遺體屍體重罪，且有勾串滅證之虞，向法院聲押禁見。

警方調查，汐止1名父親因癌症過世，3兄弟與母親在家守喪，但卻在父親節當天凌晨，31歲的施姓二哥因在家喝酒又發酒瘋，30歲的三弟不滿雙方爆發口角，最後三弟竟隨手拿起啞鈴，砸向二哥頭部，發現二哥沒有動靜，誤以為睡著了。

▲▼快訊／啞鈴爆頭！汐止男在父靈堂大鬧　遭弟砸死棄屍。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲汐止男遭弟砸死棄屍。（圖／記者黃宥寧翻攝）

直到早上起床發現哥哥還倒在地上沒有動靜，發現哥哥已經沒有呼吸心跳，隨即找來堂弟協助棄屍，並將遺體丟棄在附近廢棄的鐵皮屋內，直到9日有家屬找不到二哥開始詢問，最後12日堂哥向三弟詢問哥哥去向，弟弟才坦承失手殺人。
哥哥遭到弟弟失手殺害，弟弟也難過表示「不知道會變這樣」，警方也陪同弟弟返家給父親上香，但2人卻無法參加父親今天（13日）的告別式，送父親最後一程，母親在告別式上也難掩失落，當場痛哭落淚。

據悉，二哥平時就會在家中發酒瘋，且每天沒工作就在家裡喝酒，家中經濟全靠母親打零工以及三弟在工地當鐵工支撐，且平時兄弟就會吵架，但沒想到這次卻失手將親哥哥砸死。

士林地檢署複訊後，認施男涉嫌刑法第271條第1項殺人、第247第1項遺棄屍體，涉犯重罪，且有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見；至於堂弟移送少年法庭審理。

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