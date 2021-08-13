馬拉灣不畏疫情14日開放玩水　麗寶樂園祭控管推優惠迎遊客

▲麗寶樂園馬拉灣將開園。（圖／麗寶樂園渡假區提供）

記者李忠憲／台中報導

全台最大水樂園馬拉灣因應中央疫情指揮中心有條件開放游泳池，13日宣布14日清涼開園。麗寶樂園表示，現場僅開放部分水上設施，降低使用人數控管人流，維持社交距離。將祭出499元優惠價並加贈度假區100元禮券，讓遊客把握夏日最後玩水時光。

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▲▼現場將採人流管控，工作人員也將持續清消。（圖／麗寶樂園度假區提供）

麗寶樂園度假區表示，馬拉灣開園防疫措施都根據交通部觀光局「觀光遊樂業防疫管理指引」。馬拉灣以電腦自動監測水質、加藥，控制水中含氯量與酸鹼值。水中的自由有效餘氯量保持在0.5~3.0ppm，水質酸鹼值保持在PH 6.5~8.0，機電人員定時檢測水質，救生員定時檢測各設施餘氯與PH值，即時檢測結果於各設施指示牌公告。台中市府觀旅局與衛生局日前到現場檢查，均合乎標準。

另外，馬拉灣只開放50%的總量容留人數，同時推出「防疫5+1」，包括防疫零接觸、員工防護、入園安全措施、防疫用餐安全、加強場域消毒、社交安全距離等；為落實社交安全距離，園區內只開放更衣室並隔間開放，不開放盥洗。

▲▼摩天輪天空之夢也祭出七夕情人節優惠，。（圖／麗寶樂園度假區提供）

現場開放設施人數皆下修，例如漂漂河取消雙人泳圈、僅開放單人泳圈50個；巫師飛艇僅開放3個泳圈，阿酋彎大水桶暫停開放，單雙人滑道分流開放；大海嘯採單一出入口控制人數，當人數達300人，就必須等其他遊客出來才能再進場，並暫停開放深水區。

麗寶樂園度假區說，馬拉灣趁暑假最後玩水機會推出超殺優惠價，只要499元，還加贈度假區百元禮券1張，想玩水遊客千萬不能錯過。

另外， 天空之夢摩天輪針對七夕情人節也推出優惠價格，憑樂園度假區消費滿百發票，至天空之夢摩天輪售票處，2人同行1人免費，雙人搭乘價只要350元。讓你登上384米高空，欣賞大台中高空美景。活動從8/14到8/31，趕快帶著你最愛的人，在摩天輪高空享受甜蜜的兩人時光。更多資訊請至麗寶樂園度假區官網查詢http://www.lihpaoresort.com，或撥聯絡電話(04)2558-2459。

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