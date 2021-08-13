疫苗接種策略「保護年輕人」　陳時中：他們是社會主要生產力

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

國內疫苗庫存吃緊，昨日又有一批AZ疫苗抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，近期陸續都有疫苗到貨，都是已簽約的廠牌，未來疫苗接種規劃是依年齡層往下開，讓活動力強且為社會主要生產力的年輕人，也能儘早獲得保護力。

昨日共有15萬8776人接種疫苗，整體疫苗涵蓋率達到40.91%，劑次人口比來到38.37%，全台已有900萬人打過第一劑疫苗。而第六輪打國產疫苗高端，接下來第七輪的疫苗接種，指揮官陳時中今（13）日透露，打AZ可能性相對高，不過還是要看這幾天疫苗到貨情況才會做最後決定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

9月開學在即，被問到安親班老師是否能盡快接種疫苗？陳時中表示，現在有很多人都希望打疫苗，每個行業都有它的重要性，現在也開放到第10類族群，像是老師、警察等有風險上必要性或維持正常生活族群，都有陸續安排，但未來接種大方向還是將年齡層往下延伸，「我們青年人活動力強，且是社會主要生產力，也需要被保護。」

除此之外，指揮中心也規劃讓1到3類新進人員，如新到職的實習醫生、航空機組員等優先接種第一劑，第二劑同樣也會優先給予1到3類的高風險族群與長者，但還是要看未來疫苗到貨策略做相關規劃。