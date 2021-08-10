父親節訂披薩慶祝！他打開見實體嚇傻：拼裝的？　店家回應了

▲網友打開以為披薩是拼裝的。（圖／翻攝「爆料公社」）



記者柯振中／綜合報導

訂披薩慶祝，收到實體卻當場傻眼！一名網友分享，父親節當天訂了永和一間早午餐店的披薩，等到外送到家，才發現其中一片大小不一，看起來就像拼湊而成的。對此，店家出面澄清，應該是外送過程擠壓，才會發生這種狀況，後續也會加強教育訓練，讓員工能更妥善面對這種狀況。

這名網友在「爆料公社」發文，父親節當天訂了永和某泰式早午餐店的披薩，一共訂了3份，想要好好慶祝一下，等到餐點來了，其中2片很正常，卻有一片嚴重變形，看起來像是拼湊的，嚇得家人根本不敢吃。依據照片畫面，第三片披薩看起來歪七扭八，左右也不太對稱，怪不得這名網友會懷疑是否是拼湊而成的。

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對此，許多專業民眾則說，應該只是切的時候沒注意，導致變形、賣相不佳，若真的是重組的，等於要花2倍時間、2倍人力物力，乾脆在烤第二片的時候就給一片完整的，且烘烤顏色相當均勻，並沒有拼湊的痕跡。

該間早午餐店的高姓總部主管也出面回應，這是因為外送擠壓，而看起來「左邊4片、右邊3片」則是擠壓導致出現破口，披薩剛烤好時，餅皮較脆，若運送過程不當，就有可能出現這種破痕。

而店家的店長一開始回應，餐點都是現點現做，不可能有剩下，這是「可笑且不實的指控」，後來緊急刪掉，改成委婉回應，也向顧客致歉，因為烤得太焦，希望顧客能親自到店，到時候再補上一份新的披薩。對於店長的回應，高姓總部主管也說，會再強化教育訓練，教導如何用更好的方式來處理消費糾紛。

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