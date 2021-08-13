正妹外送員被威脅：不加LINE不付錢　她給大咖ID脫身！真相曝笑噴

▲一名女外送員抱怨，送餐時被客人騷擾，不給LINE帳號就不拿餐，並PO出兩人對話。（圖／翻攝臉書「外送師ㄟ543」）



圖、文／鏡週刊

自新冠疫情爆發後，外送服務就變得相當頻繁，而外送員接觸的客人也相對變多，不免會遇到一些令人啼笑皆非的狀況。近日就有名女外送員分享，自己送餐時，遇到客人瘋狂跟她要LINE，甚至還說「不給就不付錢！」讓她只好使出大絕招，如願給了對方LINE的ID，但沒想到這帳號的背景大有來頭，讓網友看了全笑翻。

原PO昨（11日）在臉書「外送師ㄟ543」發文訴苦，她提到許多女性外送員工作時都會遇到的窘境，就是會有客人要求加LINE、加臉書，讓她不禁大嘆「我們是在工作不是來交友的」，她甚至還遇過客人撂下「不給賴不給錢」的狀況，她也公開與對方談話的截圖。

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從圖片中可見，對方寫下「小姐姐你很漂亮耶，可以加LINE嗎？」原PO婉拒「這不太方便」，但對方繼續死纏爛打地說「拜託啦！你不給LINE我不會出來付錢喔！」最後，她只好給了一個「@iing」的ID帳號，並提醒對方「那你晚點再加」，而其實這個ID帳號是總統蔡英文的LINE。原PO透露，幸好當下對方沒發現，並提醒女外送員們，「以後遇到這種狀況就隨便給一個ID知道嗎？不要傻傻真的把個資給出去，太危險了，希望他跟總統聊得開心」。

貼文一曝光，許多網友都笑噴「哈哈最後一句。希望他跟總統聊得開心」「戀愛iing」「這個幽默」「機智外送師生活」；不過，也有人提出為什麼可以看到外送員的照片？原PO也出面回應「有外送員資料可以看，有照片」。



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