　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

正妹外送員被威脅：不加LINE不付錢　她給大咖ID脫身！真相曝笑噴

一名女外送員抱怨，送餐時被客人騷擾，不給LINE帳號就不拿餐，並PO出兩人對話。（翻攝臉書「外送師ㄟ543」）

▲一名女外送員抱怨，送餐時被客人騷擾，不給LINE帳號就不拿餐，並PO出兩人對話。（圖／翻攝臉書「外送師ㄟ543」）

圖、文／鏡週刊

自新冠疫情爆發後，外送服務就變得相當頻繁，而外送員接觸的客人也相對變多，不免會遇到一些令人啼笑皆非的狀況。近日就有名女外送員分享，自己送餐時，遇到客人瘋狂跟她要LINE，甚至還說「不給就不付錢！」讓她只好使出大絕招，如願給了對方LINE的ID，但沒想到這帳號的背景大有來頭，讓網友看了全笑翻。

原PO昨（11日）在臉書「外送師ㄟ543」發文訴苦，她提到許多女性外送員工作時都會遇到的窘境，就是會有客人要求加LINE、加臉書，讓她不禁大嘆「我們是在工作不是來交友的」，她甚至還遇過客人撂下「不給賴不給錢」的狀況，她也公開與對方談話的截圖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

最後女外送員給對方「@iing」的ID，但其實是總統蔡英文的LINE官方帳號。（翻攝臉書「外送師ㄟ543」）

從圖片中可見，對方寫下「小姐姐你很漂亮耶，可以加LINE嗎？」原PO婉拒「這不太方便」，但對方繼續死纏爛打地說「拜託啦！你不給LINE我不會出來付錢喔！」最後，她只好給了一個「@iing」的ID帳號，並提醒對方「那你晚點再加」，而其實這個ID帳號是總統蔡英文的LINE。原PO透露，幸好當下對方沒發現，並提醒女外送員們，「以後遇到這種狀況就隨便給一個ID知道嗎？不要傻傻真的把個資給出去，太危險了，希望他跟總統聊得開心」。

貼文一曝光，許多網友都笑噴「哈哈最後一句。希望他跟總統聊得開心」「戀愛iing」「這個幽默」「機智外送師生活」；不過，也有人提出為什麼可以看到外送員的照片？原PO也出面回應「有外送員資料可以看，有照片」。


更多鏡週刊報導
【有片】外送員找嘸人！　持大聲公嗨唱「呂小姐快來拿飯飯」網笑噴
沒拿到小費外送員竟嗆「我竹聯幫的」　網笑：真的不好混
「避免接觸」外送員拒上樓　他怒「只是不想爬樓梯」反挨轟

 

►靠它解決失眠、彷彿睡在雲朵裡

ET快訊
2人發票中獎2000次！　獎金恐被追回
她嫌追求者太煩！亂刀捅死37歲男　還到關公面前洗兇刀
快訊／「萊牛風波」丟官　丁怡銘遭控違反《食安法》結果出爐
快訊／孕媽逆向自撞！昏迷前夾腿護兒　搶救3天宣告不治
IG驚見「黃鴻升私訊6字」曾莞婷痛哭！　收2年前祝福：你快樂
Disney+宣布登台！上線時間曝　漫威、皮克斯全能看
找工作可領3.2萬元！　5QA看懂怎麼領
劉邦友血案「2坪警衛室」堆滿8死屍　靈異官邸現況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

為何陳時中不認3+11？　醫「犀利曝原因」：人民會讓蔡政府認錯

陳時中否認3+11破口　醫貼「死亡家屬心聲」諷：范雲無罪可以出來了

「柔道男女神」楊勇緯、林真豪回歸母校！新民高中樂儀隊列隊歡迎

問候語正確用法！初次見面、最近好嗎　英日韓文這樣用最口語

正妹外送員被威脅：不加LINE不付錢　她給大咖ID脫身！真相曝笑噴

18萬社會新鮮人注意！找工作可領3.2萬元　5QA看懂怎麼領

極陰年鬼門開！「白花油驅邪」引網戰　民俗專家曝半夜4禁忌

擬增906萬人「五倍券免費領」！　這類人有福了

陳時中拼出疫苗千萬劑！38歲以下有望打到AZ　2圖看到貨現況

6、7月電費暴增！　2招檢查台電是否算錯了

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

【料理之王2】EP8預告 學長姐的魔鬼訓練 磨出選手更高層次表現！

「那對夫妻」二胎性別揭曉！Nico秒淚崩　Kim震驚：我的天啊…她感動「和夢一樣」

不知道懷孕了！女會計「以為變胖」　棄嬰5萬交保：每月MC都有正常來

鸚鵡認真練《熱愛105°C的你》！　唱一半突喊「阿彌陀佛」秒歪樓

正妹護理師致敬奧運「水上蜘蛛舞」　跳床上搞笑律動！網笑翻：像溺水

為何陳時中不認3+11？　醫「犀利曝原因」：人民會讓蔡政府認錯

陳時中否認3+11破口　醫貼「死亡家屬心聲」諷：范雲無罪可以出來了

「柔道男女神」楊勇緯、林真豪回歸母校！新民高中樂儀隊列隊歡迎

問候語正確用法！初次見面、最近好嗎　英日韓文這樣用最口語

正妹外送員被威脅：不加LINE不付錢　她給大咖ID脫身！真相曝笑噴

18萬社會新鮮人注意！找工作可領3.2萬元　5QA看懂怎麼領

極陰年鬼門開！「白花油驅邪」引網戰　民俗專家曝半夜4禁忌

擬增906萬人「五倍券免費領」！　這類人有福了

陳時中拼出疫苗千萬劑！38歲以下有望打到AZ　2圖看到貨現況

6、7月電費暴增！　2招檢查台電是否算錯了

為何陳時中不認3+11？　醫「犀利曝原因」：人民會讓蔡政府認錯

區公所通知沒資格領紓困金　失業男大爆走「持磚頭狂砸ATM」

捷運三鶯線淪血汗工程　榮工遭爆剝削「月薪不到1萬加班逾百小時」

全球航運股大漲！　謝金河：貨櫃三雄交出「史上最好成績單」

陳偉殷前隊友戴維斯宣布退休　簽下44.8億大約後表現下滑

「無臉女」飄移影片曝光！小孩開心自拍　後方鏡子照出恐怖身影

BMW北美召修逾5萬輛　特定啟動方式恐煞車失靈、Supra也在內

去年2人發票中獎2千次　審計部分析：狂買1元塑膠袋涉套利

專訪／看MV才發現「上半身被看光光」　A.C.E害羞：出大事了

【廣編】38度金門高粱酒20週年慶　限量酒款及酒瓶造型悠遊卡禮盒組搶先開賣

中華「首位汪選手」薩摩耶玩奧運 參戰跳高、10公尺折返跑奪金牌！

生活熱門新聞

撩人夫畫面流出！許藍方：脫下來我可幫

許藍方慘被聯手反殺！律師：這是投名狀

越常做愛乳頭越黑？　正妹藥劑師破解4大性迷思

Delta一統江湖難預測！醫轟「印度神童根本汙辱科學家」

國家警報又響了！大雷雨轟這縣市

擬增906萬人「五倍券免費領」！這類人有福了

2圖看疫苗到貨！38歲以下有望打AZ

「康鈞尉夫妻長相PR多少」鄉民見2字跪了！

「全台最大廢墟」剷平照片曝光

國高中改9：30上課！網譙爆「乾脆在家視訊」

「熱帶低壓」朝台灣前進？專家分析威脅性　今起7天防劇烈天氣

6、7月電費暴增！　2招檢查台電是否算錯了

網傳員工染疫就開除　館長曝原因

館長譙「看不起這對夫妻」揪1細節：康醫師超會算

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

妻子產女嬰後扔垃圾車！丈夫自曝：我的錯

Angelababy街邊熱吻小12歲賴冠霖　網一面倒看衰

撩人夫畫面流出！許藍方：脫下來我可幫

IG見「黃鴻升私訊6字」曾莞婷痛哭

久違愛愛…人妻「喇到一坨硬硬的」嚇壞！醫嘆：拖太久了

劉德華被告抄襲索賠4.3億　北京法院證實立案

即／汐止男遭弟「啞鈴爆頭」砸死棄屍

許藍方慘被聯手反殺！律師：這是投名狀

勞工1萬元補貼多2類人「明開放請領」　蔡英文：政府幫大家減負擔

越常做愛乳頭越黑？　正妹藥劑師破解4大性迷思

麻古茶坊「買1送1」限時6小時！

Delta一統江湖難預測！醫轟「印度神童根本汙辱科學家」

男女凌晨為何同房？　許藍方昔「淡定回答」全場傻眼

劉邦友血案懸宕20年　「秘密證人」現身吐槍手身分

夢多點名福原愛開罵：做人不能這樣

更多

最夯影音

更多
狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人

狠母「女嬰裝袋」淡定丟垃圾車　警狂翻50包垃圾...靠口罩抓到人
智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

智利聯結車載滿原木「開進吊橋」 橋瞬間塌掉...駕駛：我搞錯橋了！

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

人氣網帥金大威整形毀容！蒼老20歲　「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

言承旭再唱《流星雨》回憶殺！　大S甜喊：道明寺～我是你的杉菜～

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

騎士乖乖排隊「被轎車逼車硬插」 氣炸狂吼1分鐘：你是在逼X小啦！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面