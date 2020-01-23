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春節好去處！清水服務區新設「日本美食天堂」　吃遍拉麵、壽司、丼飯

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▲▼清水服務區3樓賣場。（圖／高公局提供）

▲清水服務區3樓賣場進駐許多日本美食商家。（圖／高公局提供）

記者李宜秦／台北報導

日本為國人最愛出國遊玩國家之一，不少人都特別偏愛日式美食。交通部高公局鎖定商機，國道3號清水服務區與日本新東名高速公路中同名的清水休息站締結姊妹服務區，並於3樓打造「JAPAN SKY DINE日本美食天堂」，引進人氣日式拉麵、烏龍麵、壽司、丼飯定食及日本知名和菓子及各式工藝品等專櫃，不少店家是首次入駐台灣。

高公局表示，自2015年開始，即與中日本負責服務區營運之中「日本EXIS株式會社」藉由服務區營運互訪、服務區美食料理大賽及美食展等活動進行友好交流，鑑於雙方均有清水同名之服務區，因此決議於今年1月18日正式遞交為姊妹服務區，並於清水服務區打造「JAPAN SKY DINE日本美食天堂」，當天同步啟用，引進日式美食吸引用路人停留消費。

請繼續往下閱讀...

▲▼清水服務區3樓賣場。（圖／高公局提供）

▲▼清水服務區翻修後已於本月18日開放。（圖／高公局提供）

▲▼清水服務區3樓賣場。（圖／高公局提供）

高公局表示，本次是日本服務區首次與外國服務區締結姊妹服務區，EXIS株式會社社長青山忠司、新事業開發運營部長並木嘉久表示，台日情誼友好，雙方高公局長期互訪交流，也考量到台灣許多人特別鍾愛到日本旅遊，為了讓台灣人在國內就能體驗日式風味、品嚐日式美食，因此促成合作。

並木嘉久表示，將有5個日本店鋪會進駐清水服務區，包括北海道水產迴轉壽司、拉麵大山、京都丼飯、姓屋咖哩烏龍麵店鋪、新宿咖啡和咖哩店，均是首度進駐台灣的店家，想必能吸引不少人潮。

並木嘉久指出，為了呈現給台灣人最好的商品，不只引入美食商店，另外還會販售日本知名和菓子及各式工藝品等，盼能將日本各地特色觀光文藝品，讓台灣客人在台購買，基本上價位都不會與日本相差太多，僅文藝品等有關稅問題，價格會稍高。

▲▼清水服務區3樓賣場。（圖／高公局提供）

▲▼清水服務區3樓賣場。（圖／高公局提供）

▲春節期間可至清水服務區3樓賣場大吃美食。（圖／高公局提供）

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