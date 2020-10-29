清水服務區最暖「聖誕遊樂園」　1步驟認領罕病童想要的聖誕禮物

▲清水服務區打造最暖心「聖誕遊樂園」，為罕病孩童募集聖誕禮物。（圖／藍鵲社會福利慈善事業基金會提供）

記者賴文萱／台北報導

財團法人錠嵂藍鵲社會福利基金會連續三年主辦『聽見孩子的聖誕心願』公益計劃，今年在國道清水服務區打造最暖心的「聖誕遊樂園」互動裝置藝術，攜手交通部高公局及新東陽，要為全台家扶孩童募集聖誕禮物。

今年錠嵂藍鵲社福基金會希望在聖誕節分享溫暖給社會中一群特別的天使，規劃協助為罕見疾病基金會病友孩童們募集聖誕禮物。認領活動時間於10/29~12/10截止， 禮物認領將在網路上募集，民眾上募集活動官方網頁「聽見孩子的聖誕心願」，透過該網站可以看見孩子畫下的心願、聽見孩子的聲音，由認領人認領想要實現罕病孩童的聖誕心願。

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▲▼清水服務區打造聖誕遊樂園裝置藝術，藉由圖像拼湊孩子們的笑臉為主題，打造大型聖誕心願互動裝置，讓參觀者思考愛是什麼形狀、幸福又是什麼顏色。（圖／記者賴文萱攝）

錠嵂藍鵲社福基金會董事長李淑芬表示，今年在清水服務區打造聖誕遊樂園裝置藝術，藉由圖像拼湊孩子們的笑臉為主題，打造大型聖誕心願互動裝置，讓參觀者思考愛是什麼形狀、幸福又是什麼顏色，除了打卡拍照，裡面還有個聖誕樹可以擁抱，希望透過擁抱的感受傳遞有溫暖的愛，帶動更多人成為捐贈者，成為孩子的聖誕老人，一起實現孩子聖誕夢想。

李淑芬表示，今年和罕病基金會合作「聽見孩子的聖誕心願」公益計劃，發現罕病兒童和一般小朋友的聖誕心願很不同，像是有人要的是尿片，因為尿片是家中很大的支出。而募集的禮物最終也會透過全台250位錠嵂保險經紀人成為「錠嵂聖誕快遞天使」志工，親手轉交禮物到被捐贈者。

▲▼聖誕遊樂園有三個不同的裝置，從懸吊的大型裝置「幸福表情」，到地面與罕病病友一起創作的迷你藝廊，現場還有擁抱微笑聖誕樹。（圖／藍鵲社會福利慈善事業基金會提供）

青年藝術家李佳芸指出，聖誕遊樂園有三個不同的裝置，從懸吊的大型裝置「幸福表情」，到地面與罕病病友一起創作的迷你藝廊，現場還有擁抱微笑聖誕樹，象徵擁抱病童，讓世人對罕見疾病兒童不再投以異樣的眼光。只要用心聆聽，擁抱了解需求，就能帶給彼此快樂幸福，希望號召更多人參與，盡快達成目標募集完成。

新東陽董事許清圳表示，清水服務區將近14公傾面積，每年超過1000萬人次到訪，希望能達到宣傳效果，帶動民眾一起關心罕見病童。

罕病病友基金會創辦人陳莉茵則說，霍金曾講過「宇宙是無數點集合而成，每個人都是宇宙的中心點。」罕見疾病關懷涵蓋所有障別，包括像峻翔看不見的代謝異常的障礙，大部分都是遺傳問題，感謝錠嵂、新東陽、善心人士捐聖誕禮物，他們的關懷會變成世界的中心點。

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