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「熱帶低壓」朝台灣前進？專家分析威脅性　今起7天防劇烈天氣

▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲今(13)晨西南沿海有陸風與西南風輻合，引發的淺對流，往西南部陸地移動。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今(13)晨西南沿海有陸風與西南風輻合，引發的淺對流，往西南部陸地移動，為今晨、上午帶來局部短暫陣雨的機率。另外，背風面東半部上半天天氣晴朗炎熱，氣象局針對花蓮縣、台東縣、南投縣發佈黃色高溫燈號。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(13)日至下週四(19日)「太平洋高壓」逐日雖略有強弱變化，但台灣皆處在其邊緣，低層水氣多、大氣不穩定；「太平洋高壓」邊緣的沉降作用不足以抑制「不穩定度」的釋放，午後常有強對流發展，有局部陣雨或雷雨；局部地區有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)發生的機率，應注意。

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▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲南投、花蓮台東發佈黃色高溫燈號。

清晨陸風環流偶爾也有為南台灣帶來局部短暫陣雨的機率；背風面北部、東半部上半天大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬。今日各地高溫約可達35、36度；北部約在24至36度，中部23至35度，南部23至34度，東部23至36度。

另外，最新(12日20時)美國系集(GEFS)模式模擬「熱帶低壓」的路徑，大致向西前進，但行經東經145度(關島附近)，路徑開始分歧，通過東經130度後，南北分散程度已超過1千公里；最北向日本九州、最南經過呂宋島。歐洲系集(ENS)模式，模擬的路徑，大致也是偏西，但模擬的強度差異大，通過東經145度後，能繪出完整路徑的，數量大幅減少；皆顯示出此「熱帶低壓」的10天模擬，「不確定性」已太大，進一步討論其對台威脅？太早了，還需繼續觀察！

▼最新(12日20時)美國系集(GEFS)模式模擬的路徑，大致向西前進，但行經東經145度(關島附近)，路徑開始分歧，通過東經130度，南北分散程度已超過1千公里(左圖)。歐洲系集(ENS)模式，模擬的路徑，大致也是偏西，通過東經145度後，能繪出完整路徑的，數量大幅減少(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

 

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