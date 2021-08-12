又多6千人選高端！意願登記增至111萬人　新到貨AZ完成樣品抽樣

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布第六輪接種高端疫苗，意願登記將於13日中午12點結算，截至下午1時止，有超過110萬人願意打高端。指揮中心下午5時再公布最新統計，願意打高端者4小時內增加了近6000人，來到111萬1420人。另外，新到貨的52.48萬劑AZ，也在傍晚完成樣品抽樣。

「COVID-19公費疫苗預約平台」於7月27日起將高端疫苗納入意願登記，指揮中心表示，此期意願登記將於8月13日中午12時結束並進行結算；本期可接種疫苗為高端疫苗，可預約時間自8月16日上午10時起至8月18日中午12時截止；施打期間預計自8月23日至8月29日止，並視疫苗供應期程調整接種場次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前國內通過檢驗封緘高端疫苗約5批35萬劑，陳時中說明，屆時起碼會以60萬劑疫苗提供，理想狀況會有80萬劑，但開放年齡還需等待8/13結算才能確認。

▲自購AZ疫苗再添52.48萬劑到貨 。（圖／食藥署提供）

依據指揮中心統計，截至今日下午2時，不含新到貨疫苗，AZ剩餘32萬劑、莫德納則剩49萬劑，今日自購的52.48萬劑AZ疫苗，形同為台灣的疫苗荒降下及時雨。

該批疫苗自泰國抵台後，食藥署立即配合派員赴低溫倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，並完成600劑樣品抽樣，將攜回國家實驗室進行檢查，若審核通過，將儘速核發封緘證明書，而依照以往速度，該批疫苗也有望在7天後通關，交由疾管署進行後續分配。

不過，下午記者會中被問及該批到貨的AZ疫苗該如何分配？指揮官陳時中僅表示，「之後陸續還有疫苗要來」，將視整體情況再做規劃，但被問及品牌和數量則不透露，僅表示AZ接種大方向為「依年齡逐步向下開」，但是否第七輪就能打AZ？目前未定案。

【補充說明】

8/5 14:00 意願登記 (截至8/12 17:00)

全國意願登記完成總人數：13,497,938人。(7/27 14:00 以後新增4,121,800人)

疫苗登記狀況：

AZ：1,096,134人，佔比8.12%

AZ、Moderna：7,270,332人，佔比53.86%

AZ、Moderna、高端：750,163人，佔比5.55%

AZ、高端：38,221人，佔比0.28%

Moderna：4,019,331人，佔比29.78%

Moderna、高端：128,949人，佔比0.96%

高端：194,087人，佔比1.44%

無(已打二劑新登記者)：721人，佔比0.01%

意願登記高端疫苗總計：1,111,420人(7/27 14:00 以後新登記：659,946人）

打第1、2劑登記狀況：

意願登記打第1劑：6,897,582人

意願登記打第2劑：6,460,764人

其中已打2劑：139,592人