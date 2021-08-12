威力彩飆15億！「5生肖」偏財運超旺…有望一夕變有錢人

▲今晚威力彩15億，你準備抱回家了嗎？（圖／記者呂佳賢攝）

實習記者高琳景／綜合報導

威力彩連槓38期，今（12）晚頭獎金額上看15億，不少民眾紛紛試手氣，就希望能夠一次致富。雖然人生「七分靠打拼」，但仍有「三分天注定」，所謂時也、命也，運勢來了誰也擋不住。運勢命理網站「生肖運勢天天看」就分析12生肖中，有「5生肖」的人天生偏財運特好，不但容易獲得意外獎金，抽獎、彩券也特別容易中獎，是最有機會一夕成為超級有錢的人，今晚威力彩一定要把握機會，有望把頭獎抱回家。

1.生肖雞

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屬雞的人運勢一直不錯，總能心想事成，尤其偏財運更好。其口才好，有非常高的語言天賦，喜歡結交不同行業的朋友，而人緣好錢財運就會好，發財機會也因此找上門，使偏財機率也跟著增高。

2.生肖馬

屬馬人有非常好的人際關係網，容易通過他人的啟發另闢蹊徑得到一些偏財。在信息時代，屬馬的人能占領先機，在關鍵時刻大賺一筆，加上偏財運旺盛，一定能大富大貴，可說是屬馬人能過上精緻的生活。

3.生肖龍

屬龍的人手頭一有錢，就會吃喝玩樂、到處遊玩，出手也會特別爽快，好在他們天生財運好不會缺錢花，雖然對錢財不太在意，但總是有大財小財自動到來，不僅有超好的偏財運，還能輕鬆得到機遇。

4.生肖猴

屬猴的人喜歡用錢來投資自己，對於自己感興趣的事情會很捨得花錢，甚至從小到大運氣就好，總能碰到好事。無心成就的副業會賺很多錢，帶來很多額外的收入，其命裡有偏財運甚至非常強，將來定會經濟實力雄厚，越來越富。

5.生肖羊

屬羊的人貴人助力強勁，偏財也來自於此，因為有貴人指引，不但能逢凶化吉，還可以榮華富貴。容易因為與人合作而獲得錢財，偏財常有錦上添花的作用；會理財而早早實現經濟自由，是自己圈子裡響亮的有錢人。