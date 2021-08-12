光影互動展teamLab延至10／8開幕！台北場700坪展場搶先曝光

▲「teamLab未來遊樂園＆與花共生的動物們」台北場搶先看。（圖／聯合數位文創提供）

記者林育綾／綜合報導

世界級沈浸式光影展「teamLab未來遊樂園& 與花共生的動物們」原預計6月在士林科教館開展，不過受疫情影響，網友當時紛紛敲碗「可以延後，拜託別停辦！」而主辦評估後也確定延至10/8展開，如今台北場近700坪的展場已佈置完成。另外風靡全球超過6000萬人的《印象莫內－光影體驗展》也將移師高雄，9/17至12/19於新光三越左營店展開。

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▲▼「teamLab未來遊樂園＆與花共生的動物們」確定延至10/8展開。（圖／聯合數位文創提供）

主辦表示，「teamLab未來遊樂園」是基於「共同創造：共創」概念下所規劃出的項目，作品更被全球千萬人次打卡，2015年在東京舉辦為期5個月、結合teamLab藝術主題與未來遊樂園主題的展覽，創下47萬名觀眾造訪。

而被台灣人視為旅日必去景點、位於東京台場的teamLab Borderless Odaiba Art Museum，在2018年成立、2019年接待了2,198,284位參觀者，創下Guinness世界紀錄；日前teamLab Borderless Odaiba Art Museum即將在2022年夏天關閉，雖然令人惋惜，但teamLab Borderless Odaiba Art Museum也將另闢新地點重新開幕。

▲▼經典作品都會在這次展出。（圖／聯合數位文創提供）

不少台灣網友聽聞此事紛紛哀嚎，紛紛表達來不及朝聖。而主辦單位透露，在台場無界美術館裡受歡迎的作品，像是與花共生的動物們、滑梯水果園及小人所居住的桌子，這次都會在台灣與觀眾見面，「來不及去日本朝聖的粉絲們別太難過，歡迎大家把握機會，10月開展相揪一起來玩！」

●印象莫內－光影體驗展

▲《印象莫內－光影體驗展》來台。（圖／KKLIVE提供）

原訂今年6月於台北首展的《印象莫內－光影體驗展》，因疫情被迫延期，如今主辦單位宣佈移師高雄，9月17日至12月19日於新光三越左營店進行首展，即日起啟售，而台北站檔期協調將於日後另行公告。

以「印象派之父」莫內為首，集合雷諾瓦、塞尚、竇加等18位印象派大師逾2000幅作品，以超過5公尺的巨幕環繞包覆，搭配古典配樂與香氛，將印象派對「光」與「色彩」透過現代科技重新演繹，帶領觀眾沈浸當代藝術史的璀璨篇章，一窺影響未來百年的浪漫革命。

▲▼《印象莫內－光影體驗展》來台。（圖／KKLIVE提供）

而在展場防疫措施方面，《印象莫內－光影體驗展》將嚴謹執行全面防疫，遵照政府指引，入場前體溫控管、實聯制登記、展場定期消毒等措施，並採事前預約制以掌控現場來客人數，確保防疫能量最大化，提供民眾安心而舒適的觀展環境。

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