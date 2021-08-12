澳首都封城7天！爆今年首例本土「廢水也有病毒」　外出須戴口罩

▲澳洲雪梨、墨爾本等大城在內，仍處於封鎖狀態。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

澳洲新南威爾斯州12日表示，由於Delta病毒擴散，當局可能召集額外軍事人員前來支援，確保雪梨封鎖防疫措施得到落實。另外，首都坎培拉稍早也宣布，由於當地出現1年多以來首例本土個案，且感染源未知，將於當地下午5時起，進入為期7天的緊急封鎖，外出強制戴口罩。

綜合澳洲人報、路透等報導，坎培拉的這起個案患者為20多歲男性，感染源尚待釐清，且周邊地區廢水樣本也發現新冠病毒殘餘物。這讓首都特區首席部長巴爾（Andrew Barr）直言，「這是我們今年面臨最嚴重的公共衛生風險。」

另外，當地首席衛生官員科爾曼（Kerryn Coleman）也說，該名男子疑似感染Delta病毒，但這一點尚未得到證實，現階段正在進行疫調，但感染源頭仍未找到，這也是政府宣布進入為期7天封城防疫的原因之一。

依據坎培拉政府規定，在封城期間，居民外出強制戴口罩，一般零售商家將關閉、學校停課、餐廳僅限外帶，只有在必要情況下才可離家，包括購買生活必需品、約1小時的戶外運動、接受包括打疫苗等醫療服務，但必要工作者不再此限。另外，當局也呼籲民眾不要舉辦家族聚會，也不要和朋友聚會。

放眼澳洲其他地方，如今都在努力嚴防Delta疫情再度擴散，目前雪梨、墨爾本等大城仍處於封鎖狀態。目前雪梨已有約580名軍力協助警方執行家戶隔離令。

新南威爾斯州政府12日證實，未來可能進一步召集額外軍事人員，以確保落實雪梨地區封鎖防疫措施。國防部長達頓（Peter Dutton）透露，新南威爾斯州在短時間內就會正式提出軍隊增援的需求。

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