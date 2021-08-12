九把刀岳母生前背劇痛！她揭「打疫苗後」最大隱憂：本來會掛急診

▲九把刀岳母過世。（圖／翻攝自Facebook／九把刀）

記者曾筠淇／綜合報導

作家九把刀的岳母7月26日接種AZ疫苗，7月30日出現症狀後，失去呼吸心跳，抵達醫院前就已離世。對此，財經網美胡采蘋表示，確實很多人打完疫苗會有不舒服的反應，但是，不舒服未必是副作用引起的，「請不要輕忽一切身體發出的警訊。」

本站曾報導《九把刀岳母打疫苗亡！醫一致判斷「這原因」：48hrs後症狀不能忍》，文中提到，從九把刀所描述的症狀來看，內科醫師柳林瑋、精神科醫師潘建志都推測，九把刀岳母很可能是「主動脈剝離」，不過詳細死因仍待法醫交代。

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胡采蘋也在臉書粉專「Emmy追劇時間」上貼文表示，既然潘建志醫師與美的好朋友也有相同看法，那她也想分享自己與小弟的討論內容。她得知九把刀岳母的新聞後，詫異又難過，因此便詢問小弟「這真的是疫苗的問題嗎？」

小弟當下也認為可能是主動脈問題，但是很多人因為預期自己打完AZ會有強烈副作用，所以便將注射疫苗後的所有不舒服當成副作用。他反問胡采蘋，「如果你突然背上劇痛，痛到頸部，還痛到吐了，你會不去看醫生嗎？」多數人應該都會去掛急診，然而，當病人強烈預期自己會因疫苗產生副作用時，便會影響自己的應對方式。

胡采蘋回想起4月左右，因為聽說AZ疫苗很可怕，所以她起初並沒有登記，直到小弟向她解釋，「有疫苗就要打，就算打完感染病毒了也能降低重症，AZ是非常有效的疫苗」，這才漸漸改變她的想法。

胡采蘋最後也坦言，確實有很多人因為打疫苗而有不舒服的反應，不過也有些人完全沒反應或反應很小，「我們一定要知道我們的不舒服未必是副作用所引起，請不要輕忽一切身體發出的警訊。」