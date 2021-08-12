紐西蘭最快明年「解除鎖國」　打過疫苗旅客入境免隔離

▲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）12日宣布，最快在2022年第一季就會開放來自低風險國家，且完全接種疫苗的旅客免隔離入境。阿爾登也強調，封鎖政策會隨著疫情變化進行調整，最終目標是讓所有接種過的旅客都能不用隔離。

根據BBC報導，阿爾登12日在記者會宣布，紐西蘭最快在2022年第一季就會開放來自低風險國家、完全接種疫苗的旅客免隔離入境；來自高風險國家的旅客仍須隔離14天。

阿爾登強調，封鎖政策會隨著疫情變化進行調整，「我們的最終目標是讓所有打過疫苗的旅客都免除疫檢，但現在還不能完全開放。」

此外，紐西蘭也會加快疫苗施打速度，為了達成所有16歲以上民眾在年底前施打完第一劑的目標，政府已將第二劑的施打間隔從3周延長到6周。衛生部秘書長布盧姆菲爾德（Ashley Bloomfield）表示，這代表著能夠讓更多人獲得疫苗保護，「讓是我們對可能隨時爆發的Delta病毒疫情所做的準備。」

目前紐西蘭16歲以上人口種，約有34％的人接種了首劑疫苗，完整接種率則為20％。

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