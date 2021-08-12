確診者「離開4分鐘後」坐同張椅子！　2大學生全程戴口罩還是染疫

▲南韓開放餐廳內用，卻有2名大學生仍因此染疫。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

全球新冠疫情進入新一波高峰，而感染力驚人的Delat變種病毒也提高了民眾的感染機率，如今南韓就傳出有2名大學生為了等待打工的朋友下班，曾與確診者到過同一間咖啡廳，然而儘管他們全程佩戴口罩且並未飲食，但是由於與確診者相隔4分鐘坐在同一張椅子上，因此仍然不幸染疫。事實上，台灣才剛開放餐廳內用，也讓民眾不禁擔憂是否也會發生類似事件。

根據MBC NEWS報導，南韓全羅道木浦市2名大學生3日因出現咳嗽、肌肉痠痛等症狀，前往醫院就診篩檢，經檢測確診新冠肺炎。然而在疫調中，兩人皆未直接接觸確診患者，唯一的感染途徑疑似就是曾經在某位確診者離開後前往一間咖啡廳。

經詳細調查，兩人當時在該名確診者離開咖啡廳的4分鐘後才進入店內，並與確診者坐在「同一張椅子」上，不過兩人因為是來等待在該咖啡廳打工的朋友下班，因此全程並未摘除口罩，也沒有飲食，沒想到還是染疫。

▲Delta病毒肆虐南韓，傳染力驚人。（圖／路透）



當地衛生官員指出，事發當天，先是有一名確診者到該間咖啡廳，並在下午5時6分離開。4分鐘後，染疫的2名大學生進入咖啡廳，並坐在確診者曾經坐過的座位上長達20分鐘。據悉，這2名大學生感染的都是傳染力極強的Delta變種病毒。

全羅南道保健福祉局長姜英久表示，大多數的感染案例通常都是與確診者待在同一個空間時被傳染，但是即使沒有與確診患者共處一室，病毒仍然有可能透過環境或是其他接觸傳染。如今台灣各地陸續開放餐廳內用，民眾如果仍有疑慮，可以隨時攜帶酒精消毒，減少染疫風險。

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