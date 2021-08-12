九把刀岳母猝逝！最後LINE曝「遷移性疼痛」　醫師群組推測這死因

▲九把刀57歲的岳母打完AZ驟逝。（圖／翻攝自Facebook／九把刀 Giddens Ko，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

作家九把刀的岳母接種AZ疫苗後4天突然離世，他表示，岳母曾在LINE裡寫下「好恐怖AZ發作痛到背部抽痛，從背部往頸部開始劇痛，陣痛一陣一陣，痛吐完了」。醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》根據這段話推論，可能是主動脈剝離；萬芳醫院精神科醫師潘建志也表示，真正死因解剖後會查明，但在醫師群組當中看到最多的推測原因是主動脈剝離，因為發生遷移性疼痛，心肌梗塞、靜脈血栓也有可能。

九把刀11日在臉書粉專寫下長文，悼念已故岳母，內容提到，岳母7月26日施打AZ疫苗，原本沒有任何不適，7月30日突然出現症狀，並在當日上午9時34分於LINE裡寫下，「好恐怖AZ發作痛到背部抽痛，從背部往頸部開始劇痛，陣痛一陣一陣，痛吐完了，休息一下又開始陣痛，痛起來會要命啊，劇烈疼痛起來根本無法動」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到才經過大約5小時，岳母就被岳父發現以奇怪的姿勢躺在沙發上，而且沒有呼吸心跳，雖然在119電話指導下進行CPR直到醫護人員抵達，但還是在送達醫院之前離世。

▲九把刀經常曬出與岳母、妻子的合照。

醫師柳林瑋在粉專《MedPartner 美的好朋友》說明，依據時序來看，九把刀的岳母接種AZ疫苗，第4天發生背部往頸部的劇烈疼痛、痛到吐，接著不幸過世，從九把刀的描述看來，這樣從背部疼痛，往上痛到頸部，突然劇烈疼痛到嘔吐，多數的醫師這時候想到的診斷，大概都是主動脈剝離。

柳林瑋提到，加上九把刀揭露的資訊，他的岳母在3月底做的檢查，膽固醇329mg/dl，低密度脂蛋白膽固醇254mg/dl，其實是需要追蹤治療的高血脂症，「我們不清楚之前是否有追蹤治療，但這樣的高血脂通常不會是突然產生的，很可能已經持續一段時間，也可能對心血管造成了某些影響。」至於確切的死亡原因，就只能靜待解剖的結果。

醫師潘建志也在臉書PO文表示，真正死因解剖後會查明，但在醫師群組當中看到最多的，推測原因是主動脈剝離，因為發生遷移性疼痛，心肌梗塞、靜脈血栓也有可能，「抽血驗血小板第四凝血因子抗體，可以查明和AZ有沒有相關，相信法醫會給個清楚的交待。」