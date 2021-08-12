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九把刀岳母打AZ後4天離世　醫曝「7症狀」超過3天加重要警覺

▲九把刀岳母過世。（圖／翻攝自九把刀臉書）

▲九把刀的岳母接種AZ疫苗後突然離世。（圖／翻攝自九把刀臉書）

記者黃翊婷／綜合報導

作家九把刀的岳母接種AZ疫苗後4天突然離世，部分醫師推測可能是主動脈剝離。有「防疫女神」之稱的家醫科女醫師許書華11日在臉書PO文表示，打完疫苗後如果發燒、疲倦、噁心、頭痛、肌肉痠痛、關節痛、打寒顫等症狀，持續3天以上沒有好轉、更嚴重或出現新症狀，請馬上就醫。

接到記者來電得知九把刀岳母憾事⋯願逝者安息。 也引起大家關心接種疫苗後，怎樣的情況要有所警覺或就醫！ 因此製作表格供大家參考。 希望不會影響大家打疫苗意願啊～ 評估利大於弊就去打，有警覺即可。 ⚠️另一件事！ 低密度脂蛋白膽固醇（LDL...

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許書華醫師 陪妳寫日記發佈於 2021年8月11日 星期三

九把刀11日在臉書粉專寫下長文，悼念已故岳母，內容提到，岳母7月26日施打AZ疫苗，原本沒有任何不適，7月30日突然出現症狀，並在當日上午9時34分於LINE裡寫下，「好恐怖AZ發作痛到背部抽痛，從背部往頸部開始劇痛，陣痛一陣一陣，痛吐完了，休息一下又開始陣痛，痛起來會要命啊，劇烈疼痛起來根本無法動」；沒想到才經過大約5小時，岳母就被岳父發現以奇怪的姿勢躺在沙發上，而且沒有呼吸心跳，最終在送達醫院之前離世。

家醫科女醫師許書華11日在臉書PO文表示，得知九把刀岳母離世的消息感到十分遺憾，願逝者安息，但這件事也讓她決定要再提醒大眾，接種疫苗之後應該要有哪些警覺，首先施打後30分鐘最嚴重的不良反應是過敏性休克，若出現呼吸困難、血壓降、吐、舌咽腫脹、皮膚疹等症狀，就要有所警覺並立即求救。

而接種3天內常見的症狀為發燒、疲倦、噁心、頭痛、肌肉痠痛、關節痛、打寒顫，許書華提醒，如果這些症狀持續3天以上沒有好轉，甚至更嚴重或出現新症狀，就請馬上就醫。

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▲許書華提醒接種疫苗後3天症狀如果沒有好轉，請提高警覺並迅速就醫。（示意圖／記者李毓康攝）

此外，許書華表示，接種7至8天若手臂腫熱痛癢，可以冰敷或服用抗組織胺、消炎止痛藥；接種AZ後4至28天內最重大的不良反應是血栓，所以要注意是否有呼吸急促、胸痛、持續腹痛、下肢腫脹疼痛、持續頭痛或複視、注射部位以外出現血點或不明瘀青，一旦出現症狀請立即就醫。

至於mRNA疫苗的不良反應，許書華說，大多都發生在接種第二劑3至14天內，最重大的不良反應是心肌炎，應注意的症狀是胸痛、喘、心跳快，如果民眾接種後出現這些這狀，同樣請趕快就醫，也希望大家不要因此排斥打疫苗，「評估利大於弊就去打，有警覺即可。」

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