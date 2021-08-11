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三星Galaxy Z Fold3與 Z Flip3發表！陳啟蒙：5G摺疊機將是主流產品

▲三星Galaxy Z Flip3、Z Fold3等新品開箱動手玩。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

針對稍早公開的三星折疊旗艦機Galaxy Z Fold3、Galaxy Z Flip3 ，以及智慧手錶Galaxy Watch4、智慧耳機Galaxy Buds2，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙於受訪過程當中指出，今年三星對折疊手機的態度是當作「主流手機」看待，宣傳預算將會是過去Note 20的兩倍以上。

三星指出，Galaxy Z Fold3的大尺寸、沉浸式內頁螢幕，適用於觀賞內容、遊戲以及多工處理。為了打造更流暢無阻的大尺寸螢幕體驗，三星為Galaxy Z Fold3搭載UDC。

▲Galaxy Z Fold3開箱。（圖／記者洪聖壹攝）

而Galaxy Z Flip3標榜的最大賣點，在於精巧的外型設計、內容捕捉與分享體驗。基於上述考量，三星選擇延用HID相機鏡頭，確保提供Galaxy Z Fold3及Galaxy Z Flip3用戶最優質的體驗。

▲Galaxy Z Flip3開箱。（圖／記者洪聖壹攝）

針對這兩款摺疊機，變得更加輕薄、耐用，而且首度加入IPX8防水跟手寫功能，陳啟蒙指出，事實上在前兩代摺疊機上市，針對消費者使用的調查，發現他們很喜歡大螢幕、Note的功能，另外折疊機裡面的一些多工的使用，是消費者覺得很滿意的地方。另外，消費者也提到，還想加強的是可不可以有 S Pen、可不可以防水，再來是更輕薄，所以這一代產品針對他們滿意的地方做了強化、不足的地方做了修改，所以這一代產品方面，特別加入防水、更輕薄，並且支援 S Pen。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，過去三星是將折疊手機當作精品手機為策略，今年是以「主流手機」來操作，所以今年在折疊手機的投資是過去 Note 20 系列行銷的兩倍以上，透過擴大行銷投資、增加消費者的支持度，讓消費者認知到是消費主流，認知到Galaxy Z系列是一個容易入手、隨手可得的產品。

▲台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙。（圖／三星提供）

針對媒體投入的部分，陳啟蒙指出，初期包括台灣戶外看板，或者一些捷運、人流多的地方，另外會操作一些在地化的內容，涵蓋的是擁抱新的生活態度，鼓勵消費者擁抱創新，當然這也涵蓋了整個生態系，包括Watch4、Watch4 Classic跟Galaxy Buds2。另外，也會加強 5G 場景的宣傳。談到今年折疊機的目標，陳啟蒙希望買到跟去年同期旗艦機一樣的數字。

針對「主流」的定義，陳啟蒙希望至少在銷量上賣到跟過去旗艦機銷量相同，以三星在今年 1 到 6 月份的銷售成績來說，三星手機在整體市場份額將近 50%，所以從今年的數量來看，摺疊機至少要佔三星全年手機銷量 10%~20% 以上，長遠來看，會希望「三人之中有一個人用」。

至於針對疫情期間電商市場的蓬勃發展，陳啟蒙認為，目前三星商城加上三大電商銷售比重少於10%，將持續強化，期望可以達到市場均值20%比重。

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