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長榮航空推預約自動報到！　購票即可辦手續、app速領登機證

▲▼桃園機場二航廈長榮航空櫃檯，旅客辦理登機情形。（圖／記者湯興漢攝）

▲長榮航空於疫情期間推出多項數位化服務，今再開辦線上預約自動報到。（圖／記者湯興漢攝）

記者許維寧／台北報導

長榮航空今（8/11）表示，自今日搭乘長榮航空及立榮航空國際線旅客，只要完成訂位、購票手續後，就能立即透過網站或app使用線上預約自動報到服務，不再侷限於起飛前48小時才能辦理報到的觀念。

長榮航空推出預約自動報到系統。長榮表示，只要是搭乘長榮航空及立榮航空國際線的旅客可在完成購票後，立即透過官網或APP使用「預約自動報到」功能，輸入證件資料後，就可預約行程內所有航班自動報到手續。後續旅客只要點選班機起飛前48小時收到的系統自動通知引導連結，填妥搭機所需電子健康聲明，即可領取電子登機證。

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長榮表示，系統內亦可彈性更換座位，但也提醒，嬰兒同行、團體旅遊或需要特殊服務的旅客，仍需至櫃台辦理報到手續。

長榮航空談到，近年努力將傳統機場人工服務蛻變為不受空間、時間限制的數位服務，幫助旅客節省時間並提升機場營運效能，數位化服務於疫情期間更能減少旅客於機場停留的時間和接觸風險。近期也推行健康聲明數位化，並與Affinidi、AOKpass等國際平台合作，試行電子健康護照驗證等，未來仍持續開發各項系統。

長榮航空為鼓勵旅客使用預約自動報到系統，也於官網上推出「預約享折扣！一鍵預約，自動報到！」活動，與台灣宅配通、天下數位全閱讀、Booking.com、Agoda及KKday等多家廠商異業合作，並結合集團資源，提供長汎旅行社、長榮桂冠酒店的相關折扣，即日起至2021年12月31日止，凡預約自動報到成功的旅客，即可享有各項優惠。

▲長榮航空預約報到。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空推出線上預約報到服務，完成購票後即可預約自動報到。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空預約報到。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空推出線上預約報到服務，完成購票後即可預約自動報到。（圖／長榮航空提供）

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