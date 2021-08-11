幼齒妹約見面！爺爺狂讚「卡稱頂摳摳」　發騷對話曝光…結局笑歪

▲妹子與爺爺尬聊，真相超爆笑！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



網搜小組／劉維榛報導

「我爺爺約到年輕辣妹！」一名女網友笑稱，日前爺爺大讚手機的女網友「卡稱頂摳摳」，還稱對方要邀約見面。原PO趕緊查看手機，原來爺爺一時玩起弟弟的交友App帳號，而爆笑對話曝光，只見爺爺唱起台語老歌「思慕的人」，殊不知妹子狂讚「唱歌也太有味道」，讓眾網友紛紛笑到併軌。

一名女網友在《Dcard》透露，前一陣子全家出遊，爺爺突然失蹤，結果找到最後，才發現他跑去跟雜貨店老闆喝茶聊天，讓一家人哭笑不得。原PO表示，家人為了安全考量，弟弟的舊手機便給了爺爺使用，「不過沒有重置手機...於是荒謬的事情就發生了！」

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原PO先前情提要，弟弟是天菜等級，籃球校隊又是陽光男孩，不巧前一陣子失戀，因此舊手機載了一堆交友App，頗受女網友歡迎。不料某天，爺爺拿著手機向原PO直呼，「你看偶這個幼齒的妹妹，說想跟我見面欸！」

原PO一臉狐疑回應「蛤？」爺爺繼續回應，「啊我看上面有什麼比武招親啊，啊我就上去給他唱歌～」原PO趕緊查看手機，真相超爆笑，原來爺爺一時好奇，玩起弟弟下載的交友App，其中遊戲功能就是，女生可以發出「比武招親」的題目。

爺爺笑稱，「我唱這個『思慕的人』齁，大ㄍㄟ隆就尬以捏（台語：大家都很喜歡）！還有一個，齁，卡稱頂摳摳。」原PO頓時臉冒三條線，接著分享爺爺與妹子的有趣對話，「看著大學生辣妹跟我爺爺發騷，我真的是，笑到不行，直接當場笑倒在沙發！」

妹子：欸！你唱歌也太有味道！

爺爺： 有在社區活動中心練習啦

妹子： 哈哈哈哈哈三小

爺爺： 齁，我某以前多愛聽我唱勒

妹子：你結婚了？還玩這個？

爺爺： 她走了啦

妹子：你一定很難過

爺爺：還好啦，人生啦，要看開

妹子： 你感覺好有經歷，光看照片還以為你是個身材好的屁孩

爺爺：瞎咪屁孩

妹子：好想聽你現場唱，我住永和，你呢？

爺爺：我在板橋，以前菸酒公司這

妹子：菸酒公司沒聽過，但應該很近喔！

爺爺：我每天早上會去公園運動，可以在那邊看到我

妹子：哇塞，一定是去單槓之類，我超愛男生手臂很狀

不過，剛脫單的弟弟得知爺爺玩交友App後，就怕新女友會誤會，嚇得趕緊刪除帳號，原PO在一旁也愛莫能助，表示「爺爺還很心不甘情不願！」

▲網友卡位胡鬧，想聽爺爺唱歌！（圖／翻攝Dcard）



有趣文章曝光後，底下網友紛紛笑歪回應，「寶刀未老的爺爺」、「這樣還聊得下去哈哈哈」、「以後你要叫女網友阿嬤了，還笑」、「卡一個爺爺唱歌」、「這交友軟體是什麼」、「看來先放帥照一切都不是問題，女生自己會騙自己」、「沒截圖沒真相啦」。