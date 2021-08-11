　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬堡病毒首現西非！88%患者1週嚴重失血死　WHO列「十大重點疾病」

▲▼顯微鏡下的馬堡病毒。（圖／取自美國CDC官網）

▲此為顯微鏡下的馬堡病毒，其致死率高達88%，被WHO列為10大重點疾病。（圖／取自美國CDC官網）

記者葉睿涵／綜合報導

西非國家幾內亞（Guinea）近日在邊境發現首起馬堡病毒（Marburg virus）病例。專家指出，馬堡病毒的感染症狀與伊波拉病毒高度相似，除了致死率高達88%外，還有廣泛傳播可能，因此需在病毒萌芽階段就將其消滅。由於馬堡病毒構成「人類最大的公共健康風險」，因此WHO已將其列為「10大重點疾病」。

綜合路透社與《太陽報》報導，世界衛生組織（WHO）資料顯示，這起馬堡病毒病例出現於幾內亞東南部、塞拉利昂（Sierra Leone）和利比里亞（Liberia）邊境附近的蓋凱杜（Gueckedou）省。感染了馬堡病毒的男性患者在7月25日首次出現症狀，並在8月1日前往附近的小診所就醫後去世。

WHO指出，與患者有過密切接觸的4人未出現任何症狀，不過WHO已匡列監測155名與病患接觸的人員，並就其他接觸者與病毒傳染源積極展開調查。南非、安哥拉、肯尼亞、烏干達和剛果過去曾通報過數宗零星的馬堡病毒病例，但這是WHO首次在西非發現此病毒。

WHO專家透露，馬堡病毒與伊波拉病毒同樣來自於絲狀病毒，目前沒有任何疫苗或醫治的方法，除了致死率高達88%外，還有廣泛傳播可能；這種病毒主要透過動物傳播，並通過血液和體液在人與人之間傳播。

患者在感染了馬堡病毒後，會出現突發高燒、頭痛、倦怠、肌肉痠痛、胸痛、上吐下瀉等症狀，發病後5至7天會有嚴重出血現象，超過8成病患會在發病後8至9天因嚴重失血及休克死亡。由於馬堡病毒構成「人類最大的公共健康風險」，因此WHO已將其列為10大重點疾病，並警告人們需在病毒萌芽階段就將其消滅。

►蝙蝠傳人！WHO指西非首現「致死率80％」致命病毒　症狀像伊波拉

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►英國頂級「潘海利根香水」才99元！

ET快訊
好市多驚現「爬西瓜山」挑貨大媽！　穿鞋踩踏男童看呆
ATM發現「被裝側錄器」！　密碼外流恐遭盜刷
桌球最新世界排名公布！　林昀儒、鄭怡靜名次出爐
水谷隼「沒穿內褲」對戰中國奪金　強抱伊藤美誠被罵變態
快訊／新北淡水驚見浮屍！遺體腫脹無法辨認
莉婭503字爆「嫁給謝和弦不是因為愛」　親揭離奇原因
快收藏！2021必比登推介　各店家必點一次看
三峽惡火3死4命危！全家幸福照曝光　3寶媽恢復心跳與死神拚搏
Delta正侵入小孩世界！重症醫揭「13-17歲確診率增近1

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

床戰被打斷太不爽！狠媽和男友打死3歲女兒　還跑去TikTok拍片

為女兒「走後門」！韓前法務部長妻私募基金謀鉅款...二審判4年

馬堡病毒首現西非！88%患者1週嚴重失血死　WHO列「十大重點疾病」

打疫苗爆心肌炎機率「高14倍」！　研究：男孩接種輝瑞風險較大

德護士不信新冠疫苗！偷幫民眾接種生理食鹽水　8千多人要重打

中國召回駐外大使抗議！　立陶宛議員：他們半年後就會悄悄回來了

疫苗擋不住Delta病毒！　牛津學者警告：不可能達到「群體免疫」

北韓連2天拒接電話！向美韓開嗆「感受最強烈威脅」　南韓吃閉門羹

戴資穎東奧「按讚數全球第一」　日本網友狂賀：全世界認可台灣

曾批古莫「令人厭惡」　紐約州副州長霍楚將接任！成首位女州長

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

雲林驚傳父殺子！他自首：我殺人了...兒送醫不治

新北抓到4例Delta　侯友宜警告：勿忘諾富特破口事件

許藍方否認不倫：已1年沒聯絡！　向吳宗憲、曾國城道歉

呆萌虎斑轉頭見拖把嚇到彈起來　下秒狂出貓拳報復：這什麼啦！

王齊麟連線理想混蛋：比拿金牌還激動！　飆唱情歌好好聽「羽球是我的副業ＸＤ」

床戰被打斷太不爽！狠媽和男友打死3歲女兒　還跑去TikTok拍片

為女兒「走後門」！韓前法務部長妻私募基金謀鉅款...二審判4年

馬堡病毒首現西非！88%患者1週嚴重失血死　WHO列「十大重點疾病」

打疫苗爆心肌炎機率「高14倍」！　研究：男孩接種輝瑞風險較大

德護士不信新冠疫苗！偷幫民眾接種生理食鹽水　8千多人要重打

中國召回駐外大使抗議！　立陶宛議員：他們半年後就會悄悄回來了

疫苗擋不住Delta病毒！　牛津學者警告：不可能達到「群體免疫」

北韓連2天拒接電話！向美韓開嗆「感受最強烈威脅」　南韓吃閉門羹

戴資穎東奧「按讚數全球第一」　日本網友狂賀：全世界認可台灣

曾批古莫「令人厭惡」　紐約州副州長霍楚將接任！成首位女州長

「我房間留給兒子」爸拋2女兒離家20年　結局被她放生

每28秒就1趟緊急救護！火神溫昇豪挺「給力量音樂會」感謝軍警消

重回三峽3死大火現場！疑沒聽到住警器遭嗆死　消防曝奪命關鍵

不怕蔥田淹水！　青蔥達人祭「病毒普篩」3策略：產量提高2成

滿載瓦斯鋼瓶大貨車起火　警消到場捏冷汗：還好是空的

大健康生態圈跨界合作交流會明召開　平台受惠廠商估增五千萬業績　

不上學還有學分拿！台大推「未來大學」　鼓勵離校探索Gap Year

TOYOTA C-HR「A柱死角」讓人心驚　北美駕駛視野最佳／最差車款

290元就可以打造「超模唇色」！堪稱走紅毯等級的時髦感唇膏

5分鐘降溫13度！SONY「穿戴式冷暖氣」售價比AirPods便宜

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

國際熱門新聞

莫德納對Delta防護力優於輝瑞疫苗

選手村成獵豔場！櫻花妹爆「屢遭選手搭訕」

東奧馬王「聖男孩」害女選手痛哭　下場曝光

巴西奧委會：不接受足協與球員態度

只性侵11分鐘！　恐龍法官輕判夜店淫魔

即／紐約州長古莫因「性騷擾」辭職

紐約州長古莫性騷醜聞纏身　拜登逼退黯然宣布下台

美國挺「立陶宛、台灣」互惠發展　譴責中國報復行動

立陶宛國會議員「愛台灣」回應中國：我們不感到抱歉

上解剖課驚見「朋友大體」！醫學生當場崩潰

戴藍牙耳機！他電話講一半雙耳炸爛亡

即／南韓疫情快崩潰！首度單日破2200例

天才少年林昀儒榮登奧運閉幕片

美參院通過33.4兆元基建法案　送眾院審議

更多熱門

相關新聞

蝙蝠傳人！WHO指西非首現「致死率80％」致命病毒

蝙蝠傳人！WHO指西非首現「致死率80％」致命病毒

西非國家幾內亞（Guinea）近日出現1例馬堡病毒（Marburg virus）病例，該病毒致死率超過8成，且感染症狀與伊波拉病毒高度相似的致命病毒。世界衛生組織（WHO）10日表示，已經匡列監測155名與病患接觸的人員。

女友英文太爛　男穿女裝幫她考大學

女友英文太爛　男穿女裝幫她考大學

手握8成疫苗！譚德塞：富國應「暫停第3劑」

手握8成疫苗！譚德塞：富國應「暫停第3劑」

世衛澄清：Delta變異株並非特別鎖定兒童

世衛澄清：Delta變異株並非特別鎖定兒童

尼日洪災　35死逾2萬6000人無家可歸

尼日洪災　35死逾2萬6000人無家可歸

關鍵字：

蝙蝠WHO世衛組織西非GueckedouMarburg virus馬堡病毒

讀者迴響

熱門新聞

人氣網帥整形毀容！「變成醜八怪」悔恨爆哭：對不起

快訊／趙正平6年婚掰掰了　《大熱門》錄影直播驚爆「離婚了！」　

快訊／許藍方向正宮道歉了！4點最新聲明回應

莉婭結婚119天認「當天就簽離婚協議書」！

女大生控：韓國瑜兒盜帳號　報案告侵佔

許藍方「5點聲明」劇情大逆轉！網友愣住

24歲兒臥病求死　他咬牙「一刀了結愛子」

吳亦凡性侵「扯出女星全裸墜樓命案」！

109萬人免費領五倍券　戶頭直接收到1000元

許藍方帥醫學長照片曝　網起底身分

快訊／勞工補貼1萬元再擴大！　「多2類人」並延長申請時間

獨／吳宗憲火大開戰許藍方情夫：肉搜他

大馬女歌手染新冠不到兩周病逝　享年36歲

許藍方「醫師人夫真面目被挖出」！網：長得像秦偉

快訊／鄭明典貼1圖：又來了！南部朋友請小心

更多

最夯影音

更多
最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了

最美博士許藍方爆睡人夫！鹹濕對話曝光　吳宗憲曾國城「被點名追求過她」回應了
《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

《俗女養成記2》開播有笑也有淚！　小陳嘉玲最怕媽媽..吐真心話超鼻酸

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

瀑布式暴雨！國家警報響不停　台中太原路成黃河

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

世界冠軍刺青師告別式白馬相伴！　31輛「市價破2億」超跑車隊送行

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

8旬夫妻「緊貼大貨車頭」過馬路　疑視線死角惹禍！下秒遭輾1死1傷

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面