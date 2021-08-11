快訊／第5輪48.7萬人開打、第6輪高端何時預約？　陳時中14:00說明

▲疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11）日表示，因應新冠疫情，於下午2時由指揮官陳時中召開記者會說明疫情與防治作為。第五輪莫德納疫苗48.7萬人今天開始接種，第六輪則準備由國產疫苗高端接力，相關預約期程、開放對象，傳出最快今日下午進行說明。

莫德納疫苗庫存拉警報，目前第五輪接種莫德納有48.7萬人預約，加上7.7萬劑疫苗提供混打，若沒有新增到貨，包含正在檢驗封緘最新一批，估計剩餘疫苗不到20萬劑。

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陳時中昨下午記者會說明，目前國內採購捐贈莫德納800多萬劑，估計可以接種400多萬人，已經有300萬人接種，未來能打第一劑還是相對少；雖然提高第一劑覆蓋率為首要目標，但第二劑要接種的數量還是會予以保留。

根據疫苗平台最新統計，到昨（10）日下午5點為止全國意願登記完成總人數1339萬0,448人，其中單選莫德納達到400萬1,810人，仍然是各種選項當中排名第二，不過佔比29.89%，比起昨天下午5點的29.94%略降；至於國產高端疫苗，單選、複選全部涵蓋，有意願接種者達到105萬7,577人。