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蝙蝠傳人！WHO指西非首現「致死率80％」致命病毒　症狀像伊波拉

▲▼Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學共同製作的新冠病毒結構模型,新冠肺炎。（圖／路透）

▲COVID-19疫情未解，幾內亞又傳出高傳染高致命的馬堡病毒。（示意圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

西非國家幾內亞（Guinea）近日出現1例馬堡病毒（Marburg virus）病例，該病毒致死率超過8成，且感染症狀與伊波拉病毒高度相似的致命病毒。世紀衛生組織（WHO）10日表示，已經匡列監測155名與病患接觸的人員。

路透社報導，WHO指出該起馬堡病毒病例是西非國家中的第一起病例，首先在幾內亞東南部的蓋凱杜（Gueckedou）地區發現。WHO幾內亞負責人齊齊爾柏（Georges Ki-Zerbo）指出，馬堡病毒主要透過動物傳播，尤其是蝙蝠，傳播地包括幾內亞南部，以及鄰近的賴比瑞亞和塞拉利昂（Sierra Leone）。

齊齊爾柏表示這項人畜共通的疾病在該區出現，主要是因為人們和動物的互動頻繁，尤其是人們會到野外捕食這些動物。他在訪問中指出，目前尚未出現第二起病例，155名接觸者已被匡列進行監測，時間為期3周。所有接觸者必須居家隔離，不得與任何人接觸，包括其他家人在內，組織每天會派人前往訪視，觀察是否出現潛在病徵。

▲▼伊波拉疫情在2014到2016年間，在西非地區總共造成1.1萬人喪命。。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊波拉疫情在2014到2016年間，在西非地區總共造成1.1萬人喪命。。（圖／達志影像／美聯社）

馬堡病毒具有高度傳染性，潛伏期為3至9天，主要病徵為發燒、頭痛、肌肉痛，上吐下瀉和皮膚紅疹，嚴重會出現黃疸、肝衰竭等，且出血熱症狀與伊波拉病毒極為相似，傳染途徑也是透過血液和體液傳播。

馬堡病毒得名自1967年德國馬堡爆發的疫情，當地31人染疫，溯源調查為烏干達的猴子所傳染；當時德國一家公司先前進口一批猴子，原打算用於研製小兒麻痺症的疫苗，但不幸被染疫的猴子傳染。過去爆發的案例中，致死率從24％到80％不等，但一度逾8成死亡率，已讓馬堡病毒成為名符其實的高傳染高致命恐怖病毒。

事實上蓋凱杜就是2014年至2016年間伊波拉病毒的重症流行地，當時的嚴重程度已經被認為是史上最致命的一波流行，而今年初疫情再次流行，直到2個月前才宣布撲滅病毒，這次流行計12死。

不過齊齊爾柏對今時今日的幾內亞更具信心，他說在伊波拉侵襲後，幾內亞已經建立起更完善的醫療衛生系統，而且這次面對馬堡病毒的準備也比當時更加充足。

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