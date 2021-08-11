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領不夠花！傳統市場7樣青菜1200元　半顆高麗菜直接破百

民眾不敢外出用餐，再加上囤積食材，使得菜價近3個月來一路上漲。（圖／馬景平攝）

▲民眾不敢外出用餐，再加上囤積食材，使得菜價近3個月來一路上漲。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

疫情炸開之際，央行領頭掛保證，今年GDP（國內生產毛額）保五（年增長五％）絕對沒問題，官方、民間也普遍看好出口及投資的強勁動能，只是民眾卻開心不起來。

因為六月的失業率飆升至四．八％，創下二○○八年金融海嘯以來新高；行政院主計處公布七月CPI（消費者物價指數）年增率一．九五％（通貨膨脹率），民眾的「痛苦指數」（失業率加上通貨膨脹率）因此攀升至六．七五％，也創八年新高。

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「目前有五十七萬人失業，這還不包括無薪假的五．六萬人和被減薪的民眾；若加上黑數、應屆畢業生，痛苦指數會更高。」國民黨立委費鴻泰說，根據台灣GDP結構，服務業約占就業人口六成，其中以批發零售餐飲等為大宗，屬於低薪一族。yes123求職網六日也公布調查指出，職場爸爸平均四．四年沒有加薪，創下八年來的新高。

在薪水不動、失業率攀升的窘境下，卻萬物齊漲！根據行政院穩定物價小組統計，由於國際油價上漲，七月物價漲幅最大的是交通類，七月油價與去年低點相比，漲幅為二五．八七％；最攸關民生的食物類，漲幅也有四．二五％，為十八個月以來最高，其中蔬果類因六月接連豪雨，漲幅高達一九．九一％。育有三個孩子的新北市黃太太生氣的說，「以前在市場買高山高麗菜一斤二十八元，現在一斤八十元！我為省錢只買半顆，沒想到也要一百八十元！」

疫情效應加上近期中南部大雷雨不斷，根據雲林縣西螺果菜市場盤價，葉菜類最高漲幅達到7成。（圖／報系資料庫）

▲疫情效應加上近期中南部大雷雨不斷，根據雲林縣西螺果菜市場盤價，葉菜類最高漲幅達到7成。

針對菜價波動，以全台蔬菜大本營之一的雲林縣西螺果菜市場盤價估算，疫情升溫時，菜價飆升二成，七月初疫情趨緩後，回跌二至四成；近日中南部連日大雨，菜價又翻漲一至二成，其中莧菜、空心菜等葉菜類的漲幅最大，竟高達六至七成。

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有網友在〈全聯消費經驗老實說〉臉書社團大嘆，短短一個月內，全聯很多東西都漲了。（圖／翻攝〈全聯消費經驗老實說〉臉書社團、報系資料庫）

▲有網友在〈全聯消費經驗老實說〉臉書社團大嘆，短短一個月內，全聯很多東西都漲了。

台灣經濟無懼疫情，蔡政府認證今年GDP保5沒問題，將創9年新高，不過，全民最有感的「痛苦指數」也飆8年新高，正式進入萬物齊漲的年代！育有三個孩子的新北市黃太太談起物價，滿腹牢騷，「以前買梅花肉一斤大約一百六十元，現在漲到一百八十元，真的很吃不消！」由於從事居家清潔業的老公，因三級警戒已好幾個月無法工作，黃太太只好外出打工以貼補家用，如今物價飆升「錢變薄」，讓她十分擔憂。

許多網友在擁有四十一萬名粉絲的臉書社團〈全聯消費經驗老實說〉哀號，「短短一個月，很多東西都漲價了！」「桂冠黃金魚蛋，四十二元變四十八元。」「豆腐從二十六元漲到三十元。」

疫情效應加上近期中南部大雷雨不斷，根據雲林縣西螺果菜市場盤價，葉菜類最高漲幅達到7成。（圖／報系資料庫）

▲疫情效應加上近期中南部大雷雨不斷，根據雲林縣西螺果菜市場盤價，葉菜類最高漲幅達到7成。

另有網友抱怨，傳統市場物價波動更大，「走一趟市場買菜花了一千兩百元，只買到一顆高麗菜、兩束空心菜、兩束A菜、三束蔥、一條絲瓜、一份四季豆、兩條胡蘿蔔。」

今年初開放萊豬進口，掀起瘋搶國產豬肉的熱潮，加上疫情影響造成供貨不穩定，近期又有豬隻生病，使毛豬交易均價在7月17日飆上新高點，達每公斤88.67元。（圖／報系資料庫）

▲今年初開放萊豬進口，掀起瘋搶國產豬肉的熱潮，加上疫情影響造成供貨不穩定，近期又有豬隻生病，使毛豬交易均價在7月17日飆上新高點，達每公斤88.67元。

肉類也搭上漲價列車。今年開放萊豬進口後，國產豬需求大增導致價格上漲，三級警戒後，由於民眾在家開伙、拍賣市場因防疫頻繁休市，讓全台毛豬交易均價在七月中創下歷史新高，每公斤要價八十八．六七元（去年同期為七十七．五七元），八月初雖然微跌至八十六．五一元，仍打破八十五．三元的歷史紀錄。

不僅國內肉品漲價，進口肉品也漲！台灣前三大之一的牛肉進口商私下透露，「自美國、南美、紐澳地區進口的肉類，都有顯著漲幅，美國進口的冷藏牛肉平均漲幅為二五％；即使是澳洲牛肉也漲了二一％。」以牛肉控最愛的「好市多」肋眼牛排為例，去年七月每公斤價格為一千一百四十九元，今年七月已漲為一千四百二十九元。

進口牛肉價格近來漲逾2成，以好市多肋眼牛排為例，去年7月每公斤價格為1,149元，今年7月已漲為1,429元。（圖／于魯光攝）

▲進口牛肉價格近來漲逾2成，以好市多肋眼牛排為例，去年7月每公斤價格為1,149元，今年7月已漲為1,429元。

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